Dikkat! Çip zorunlu... Satın alma, sahiplen!

Evini tüylü bir dostla paylaşmak oldukça keyiflidir. Aynı çocuklar gibi evdeki patili dostlarımızın da özel bir ilgiye ihtiyacı var. Peki evcil hayvan sahiplenirken nelere dikkat etmeliyiz? Evcil hayvanlara çip takmak zorunlu mu? Veteriner Hekim Muhterem Çakır evcil hayvan sahiplenirken dikkat edilmesi gerekenler hakkında özel açıklamalarda bulundu.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Hayvanların ticarete konu olmasına karşı olduğunu belirten Veteriner Hekim Muhterem Çakır, Herkes Duysun mikrofonuna konuştu.

SATIN ALMA, SAHİPLEN!

Hayvanseverlerin mümkünse satılmak suretiyle temin edilen hayvanları değil, başka insanların bakacağı yavruları sahiplenmesini isteyen Çakır, böylelikle ticarete konu olmasını engelleme yönünde bir adım atılabileceğini belirterek, "Ben satın alınmasını değil, sahiplenilmesini öneriyorum" dedi.

Evcil hayvan sahiplenildiğinde en yakın veteriner hekim kliniğine götürülmesi gerektiğine dikkat çeken Çakır, “Öncelikle evcil hayvanların satışa söz konusu olmasını istemiyoruz. Mümkünse daha önce sahiplenilmiş ve bir şekilde doğum yapmış olan hayvanların, ücret ile değil sahiplenmek maksadı ile alınmasını öneriyoruz. Bunun satışı da var, Tarım Bakanlığı belli kriterlere bağladı fakat uygulanma konusunda biraz tereddütlerimiz var. Mümkünse bu kanalı çok teşvik etmemek adına satın almak yerine sahiplenilmesini öneriyoruz. İlk önce herhangi bir aşısının yapılıp yapılmadığına ve hastalığının olup olmadığına bakmalıyız. Hem aldığımız yerden teyit ettirmemiz lazım hem de genel kontrolünü yaptırmak suretiyle en yakınımızdaki veteriner hekim kliniğine gitmeliyiz.” diye konuştu.

“İKİ AŞI ARASINDAKİ MESAFEYİ AÇMAK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GELİŞMESİNİ ENGELLER”

Aşı uygulamalarının 14 gün ara ile yapılabileceğine değinen Çakır, “Aşılarda farklı uygulamalar yapılmakla beraber aynı aşı yapılacaksa, 14 günden sonraki günlerde yapıyoruz. İki aşı arasındaki mesafeyi çok açmak bağışıklık sisteminin gelişmesini engelleyici bir faktördür. Bugün birincisini yaptık, 14. gün ikinci aşıyı yaptık ve 28. günde ise üçüncüsünü yaptık tarzında yapılması uygundur.” dedi.

KEDİ VE KÖPEK İÇİN KAÇ TÜR AŞI VARDIR?

Hayvanların sağlıklarını korumak üzere zorunlu, isteğe bağlı ve hastalığa göre aşıların olduğunu belirten Çakır, kedi ve köpekler için genel olarak iç ve dış parazit uygulamasının karma aşı, kuduz aşısı yapılması gereken aşılar olduğunu belirterek, bronşin, lösemi gibi isteğe bağlı aşılar da olduğunu, hastalığa bağlı olarak ise tetanoz ve mantar aşıları mevcut olduğunu kaydetti.

EVCİL HAYVANLARA ÇİP TAKILMASI ZORUNLU MU?

Sahiplenilen hayvanlara çip takılmasının yasal bir zorunluluk olduğunu da vurgulayan Veteriner Hekim Muhterem Çakır, “2021 yılının Temmuz ayında çip takılması ile ilgili bir yasa çıktı. İnsanların bu yasaya alışabilmeleri ve çip hazırlığının yapılabilmesi için de yaklaşık 1,5 yıllık bir geçiş süreci öngörüldü. Bu dönem, 31 Aralık 2022 tarihinde bitti fakat insanlar konuya çok vakıf olmadıkları için son dönemde yoğun bir yığılma görüldü. Bir grup karne ve çip temin edilemedi. İnsanlar bu dönemde bir mağduriyet yaşadılar. Sahiplendiğimiz ve evde baktığımız hayvanlarımıza çip takılması ile ilgili yasal zorunluluk devam etmektedir" diye konuştu.