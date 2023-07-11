Dikkat! Bursalılara yüksek sıcaklık uyarısı!

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde yapılan son değerlendirmelere göre Bursa için 12 Temmuz'dan itibaren 16 Temmuz'a kadar yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, AKOM ve 112 Acil Ekipleri yarından itibaren 4 gün boyunca yaşanacak olası sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı.

12 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00'den 16 Temmuz Pazar günü saat 16.00'a kadar etkili olacak sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde olarak 33-38 derecede seyretmesi beklendiği kaydedildi.

İlgililer, yüksek sıcaklığın meydana getirebileceği güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, yaşlı ve çocukların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği yönünde vatandaşları uyardı.