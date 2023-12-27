Dikkat! Araçlarınızın sağlığı, kış bakımlarına bağlı!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte, araçların kışlık bakımları ve kış lastiğinin önemi de vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Peki aracın kış bakımı hangi aksamları kapsıyor? Kış lastiği ne zaman takılır? Otomobilin kış bakımı ile ilgili merak edilenler bu haberde…Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) -Otomotiv servis firması sahibi Sadrettin Şengül kış lastiğinin ve araçların kışlık bakımının önemini Herkes Duysun ekibine açıkladı. Şengül, “Erken teşhis hayat kurtarır.” dedi.

Havaların soğumaya başlaması ile birlikte otomobillerin kayış ve kauçuk bakımlarının yapılması gerektiğini hatırlatan Sadrettin Şengül, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düştüğünde herkesin kış lastik bakımını yaptırması gerekir. Motorun soğutma sıvısı olan antifriz ölçümleri mutlaka yapılmalıdır. Motorun üzerinde bulunan kauçuk malzemelerin kışa dayanıklılığının kontrolünün kesinlikle yapılması gerekiyor. Bunların içerisinde en önemli olanlar, otomobil kayışlarıdır çünkü yazın sıcak havaya dayanıklı olan kayışlar, kışın soğuk havada kopabiliyor. Bu kayış koptuğunda otomobilin onarımı kullanıcılarına yüksek maliyet çıkarabiliyor. Bu yüzden havalar soğumaya başladığında mutlaka otomobillerin kayış ve kauçuk bakımlarının yapılması gerekiyor.” dedi.

“ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR”

'Erken teşhis hayat kurtarır' sloganıyla yola çıktıklarını belirten Sadrettin Şengül, otomobil lastiklerinin mevsim aylarına göre değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Araçların yapısal özelliklerinin farklı olduğunu ve lastik seçiminin ona göre yapılması gerektiğine dikkat çeken Şengül şu ifadeleri kullandı:

“Otomobillerin yapısal özellikleri birbirinden farklı olduğu için müşterilerimize otomobillerinde yazın yaz lastiği, kışın ise kış lastiği kullanmalarını öneriyoruz. Dört mevsim lastik, geçmişte kullanılan otomobil teknolojilerine bağlı olarak üretiliyor. Yeni teknoloji ile üretilen otomobillerde, dört mevsim kavramının olmadığını teknik olarak söyleyebiliriz."