Dikkat! 31 Ağustos'u es geçmeyin!

31 Ağustos, Ek MTV ve yapılandırma ödemeleri için son gün.ANKARA (İGFA) - Motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksitinde son gün için geri sayım başladı. 31 Ağustos'a kadar ödemelerin yapılması gerekiyor.

Ayrıca yapılandırmadan faydalanamayan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamının faizi ile ödenmesi için de son tarih 31 Ağustos.

Vergi mükellefleri bu tutarların tamamını geç ödeme zammı ile birlikte bu ayın sonuna kadar ödeyebilecek. Bu kişililer katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanmış olacak. Ancak peşin ödeme indiriminden faydalanamayacak.

Hatırlanacağı gibi, Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobiller için yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi alınması kararlaştırılmıştı.

Bu vergiyi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak, muayene de yaptıramayacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen araç sahipleri ise ek motorlu taşıtlar vergisinden muaf.