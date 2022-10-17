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Dikey Geçiş Sınavları'nda ek yerleştimeler belli oldu

GÜNDEM 17.10.2022, 10:51
Dikey Geçiş Sınavları'nda ek yerleştimeler belli oldu

ÖSYM, 2022-DGS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - 04 - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adayların ek yerleştirme sonuçları, 17 Ekim 2022 tarihinden itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişime açıldı. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 19 - 24 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada e-kayıt yaptırmak isteyen adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 19 - 20 Ekim 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceği bildirildi.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerektiği belirtilirken, kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerektiğinin altı çizildi.

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