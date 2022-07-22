Dijitalleşme meslekte yeni seçenekler sunuyor

Dünyanın geleceğinin dijital teknolojiler üzerine kurulduğunu belirten Prof. Dr. Nazife Güngör, bu nedenle iletişimin gözde bir alan haline geldiğini vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, iletişim fakültesinin öğrencilere sunduğu olanaklardan bahsetti.



Prof. Dr. Nazife Güngör, dünyanın geleceğinin dijital teknolojiler üzerine kurulduğunu belirterek “Bu nedenle de gençlerin kariyer planlamasında iletişim çok daha gözde bir alan haline geliyor. İletişim alanı kapsamındaki mesleki alanlar da dijital teknolojilere bağlı olarak hem çekiciliğini artırmakta hem de yeni iş alanlar biçimlenmektedir. Yeni medya teknolojilerinin hayata entegre olmasıyla birlikte dijital mecralar önemli birer iletişim alanı haline geldi.” dedi.



Dijital teknolojilerin gelişmesine bağlı olarak iletişim alanı kapsamında yeni meslek alanları ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Nazife Güngör, “Sosyal medya yönetimi, sosyal medya içerik yöneticiliği, dijital mecra uzmanlığı, dijital televizyon yayıncılığı, dijital pazarlama, dijital reklamcılık gibi alanlar bu anlamda gençlere yeni meslek alanları açmaktadır.” diye konuştu.

YENİ MEDYA MECRALARIYLA YENİ AÇILIM İMKÂNLARI

Dijital teknolojilerle birlikte iletişim alanının çok çeşitli açılardan gençler için yeni kariyer fırsatları yarattığını kaydeden Prof. Dr. Nazife Güngör, “Geleneksel medya kuruluşlarının yanı sıra yeni ortamında gelişen yeni medya mecraları gençler için yeni açılımlar sunmaktadır.” dedi.