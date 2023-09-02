Dijital usta popülasyonu artıyor
Dijital ustaları ile kısa sürede 20 bin kayıtlı müşteriye ulaşan Mr Usta, yükselen taleple birlikte kategorilerini genişletiyor. Kullanıcılar hizmetlere, yüzde 27 mobil uygulamadan, yüzde 50 mobile web ve yüzde 23 desktop web’den ulaşıyor.İSTANBUL (İGFA) - Boya badana, elektronik tadilatı, telefon tamiri ve kombi bakımı gibi birçok işte artık dijital ustalar tercih ediliyor. Hizmet boyunca evlerin sigortalandığı çözümlerden ise vatandaşlar en çok nakliye, klima, koltuk yıkama, elektrik-tesisat ustalarından yararlanıyor.
Dijital hizmetlere talebin artmasının ardından sektörde dijital usta popülasyonunun daha da yükseleceği öngörülüyor. Dijital ustaları ile kısa sürede 20 bin kayıtlı müşteriye ulaşan Mr Usta, yükselen taleple birlikte kategorilerini genişletiyor. Kullanıcılar hizmetlere, yüzde 27 mobil uygulamadan, yüzde 50 mobile web ve yüzde 23 desktop web’den ulaşıyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Rizespor
|4
|7
|2. Fenerbahçe
|2
|6
|3. Trabzonspor
|4
|6
|4. Hatayspor
|3
|5
|5. Sivasspor
|3
|5
|6. Konyaspor
|3
|5
|7. Alanyaspor
|3
|5
|8. Kayserispor
|3
|5
|9. Kasımpasa
|4
|5
|10. Galatasaray
|2
|4
|11. A.Demirspor
|2
|4
|12. Beşiktaş
|2
|4
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. İstanbulspor
|2
|2
|15. Ankaragücü
|3
|2
|16. Antalyaspor
|3
|2
|17. Pendikspor
|3
|2
|18. Samsunspor
|3
|1
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Gaziantep FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|9
|2. Manisa FK
|3
|7
|3. Şanlıurfaspor
|3
|7
|4. Gençlerbirliği
|3
|7
|5. Ahlatçı Çorum FK
|3
|6
|6. Kocaelispor
|4
|6
|7. Bandırmaspor
|3
|5
|8. Sakaryaspor
|3
|5
|9. Bodrumspor
|3
|4
|10. Keçiörengücü
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|3
|12. Altay
|3
|3
|13. Adanaspor
|4
|3
|14. Erzurumspor
|3
|2
|15. Ümraniye
|3
|2
|16. Boluspor
|3
|2
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. West Ham United
|4
|10
|2. M.City
|3
|9
|3. Tottenham
|3
|7
|4. Liverpool
|3
|7
|5. Arsenal
|3
|7
|6. Brighton
|3
|6
|7. Aston Villa
|3
|6
|8. M. United
|3
|6
|9. Brentford
|3
|5
|10. Chelsea
|3
|4
|11. Crystal Palace
|3
|4
|12. Fulham
|3
|4
|13. Newcastle
|3
|3
|14. Nottingham Forest
|3
|3
|15. Wolves
|3
|3
|16. Bournemouth
|3
|1
|17. Sheffield United
|3
|0
|18. Burnley
|2
|0
|19. Everton
|3
|0
|20. Luton Town
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Atletico Madrid
|3
|7
|3. Girona
|3
|7
|4. Barcelona
|3
|7
|5. Cadiz
|4
|7
|6. Athletic Bilbao
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Valencia
|3
|6
|9. Rayo Vallecano
|3
|6
|10. Real Betis
|3
|4
|11. Celta Vigo
|4
|4
|12. Getafe
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|3
|14. Deportivo Alaves
|3
|3
|15. Villarreal
|4
|3
|16. Granada
|3
|3
|17. Las Palmas
|3
|2
|18. Mallorca
|3
|1
|19. Almeria
|4
|1
|20. Sevilla
|3
|0