Dijital usta popülasyonu artıyor

Dijital ustaları ile kısa sürede 20 bin kayıtlı müşteriye ulaşan Mr Usta, yükselen taleple birlikte kategorilerini genişletiyor. Kullanıcılar hizmetlere, yüzde 27 mobil uygulamadan, yüzde 50 mobile web ve yüzde 23 desktop web’den ulaşıyor.İSTANBUL (İGFA) - Boya badana, elektronik tadilatı, telefon tamiri ve kombi bakımı gibi birçok işte artık dijital ustalar tercih ediliyor. Hizmet boyunca evlerin sigortalandığı çözümlerden ise vatandaşlar en çok nakliye, klima, koltuk yıkama, elektrik-tesisat ustalarından yararlanıyor.

Dijital hizmetlere talebin artmasının ardından sektörde dijital usta popülasyonunun daha da yükseleceği öngörülüyor. Dijital ustaları ile kısa sürede 20 bin kayıtlı müşteriye ulaşan Mr Usta, yükselen taleple birlikte kategorilerini genişletiyor. Kullanıcılar hizmetlere, yüzde 27 mobil uygulamadan, yüzde 50 mobile web ve yüzde 23 desktop web’den ulaşıyor.