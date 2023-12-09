Dijital reklam sektörünün liderleri ödüllendirildi

Dünya genelinde dijital reklam sektörünün önde gelen iş insanlarının katıldığı etkinlik kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde; Türkiye’nin performans odaklı medya hizmeti sunan ajansı MooF Dijital, YandexAds tarafından Silver ödülüne layık görüldü..İSTANBUL (İGFA) - Avrupa’nın en büyük bilişim teknoloji şirketlerinden biri olan Yandex Ads’in ev sahipliğini yaptığı "Uluslararası YandexAds Agency Workshop Day" etkinliği, Four Seasons Hotel Bosphorus’ta başladı. Dünya genelinde dijital reklam sektörünün önde gelen iş insanlarının katıldığı etkinlik kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde; Türkiye’nin performans odaklı medya hizmeti sunan ajansı MooF Dijital, YandexAds tarafından Silver ödülüne layık görüldü.

Aylık 100 milyonun üzerinde kullanıcı kitlesiyle önde gelen arama motoru ve dijital ekosistemi olan Yandex, “Uluslararası YandexAds Agency Workshop Day" etkinliği ile sektörün önde gelen liderlerini ağırladı. Türkiye'nin öncü performans pazarlama ajansı MooF Dijital, Yandex Ads'in ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası YandexAds Agency Workshop Day" etkinliğinde ödüllendirildi.

Özel gecede ödül ile ilgili konuşma yapan MooF Digital Agency Ceo’su Yasin Kaplan, “Dijital reklamcılık, hızla değişen bir dünyada bizi sürekli olarak şaşırtan, etkileyen ve bağlayan bir oluşum haline geldi. Biz sadece bir reklam kampanyası yapmadık, markalarımızın ve ürünlerimizin arkasındaki özü anlama ve hedef kitle ile gerçek bir bağ kurmaya her zaman özen gösterdik. Dijital dünyada, sadece bir tıklama uzaklığında olan izleyici kitlesiyle bu bağlantıyı kurmak, her zamankinden daha önemli. İnsanların yaşamlarına dokunan değerli MooF Digital ekibini yürekten kutluyorum. Bu ödül, ekip olarak gösterdiğimiz performansın ve sunduğumuz hizmet kalitesinin bir yansımasıdır. MooF Dijital ailesi olarak, müşterilerimize en üst düzeyde medya hizmetleri sunmak, onların ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek ve sürekli olarak performansımızı iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte, dijital reklam dünyasında daha pek çok başarı ve yaratıcılık dolu anlara şahit olmayı umuyoruz” dedi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen workshoplar ve etkinliklerde, reklam sektöründeki dijital gelişmeler, veriler, reklamcılık teknolojileri, reklamcılık deneyimleri, keyifli anılar ve başarı hikayeleri paylaşıldı.