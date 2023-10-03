Dijital okuryazarlık Türkiye'de büyüyor

Netflix, Habitat Derneği ve ICC Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen Geleceğin Ekranı Projesi, ikinci dönemini ‘Geleceğin Ekranı Zirvesi’yle tamamladıANKARA (İGFA) -Netflix, Habitat Derneği ve ICC Türkiye iş birliğiyle düzenlenen ‘2. Geleceğin Ekranı Zirvesi’ Ankara’da gerçekleştirildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in katıldığı ve bir konuşma yaptığı zirvede; dijital okuryazarlık, bilinçli içerik tüketimine yönelik yöntem ve araçlar ile yeni dönemde aile çocuk ilişkisi gibi pek çok başlık ele alındı.

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilen zirvede, proje eğitimlerine bugüne kadar Türkiye’nin 70 ilinden 2500 ebeveyn ve öğretmenin katılım sağladığı ve onlar aracılığıyla 40 bini aşkın çocuğa ulaşıldığı açıklandı.

Netflix Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili, projenin ulaştığı noktanın kendilerine mutluluk verdiğini söyledi.

Mavili, Netflix olarak üyelere çocuk profilleri ve ebeveyn kontrolleri başta olmak üzere aileleri için en doğru tercihleri yapmalarını sağlayacak kapsamlı ve etkili araçlar sunduklarını belirterek, "Yaptırdığımız bir kamuoyu araştırması, üyemiz olan ebeveynlerin yüzde 98’inin bu araçları faydalı bulduğunu gösteriyor. Bununla birlikte çocuklarımıza dijital içerik tüketimi alanında doğru tercihler yapmalarını sağlayacak beceriler kazandırmak da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu amaçla iki yıl önce başlattığımız Geleceğin Ekranı Projesi, büyük ilgi gördü ve hızla büyüdü. İki yılda 16 ebeveyn ve öğretmen eğitimi ile 24 podcast yayını gerçekleştirdik. Proje ortaklarımızın ve uzman akademisyenlerin desteğiyle yaklaşık 2500 öğretmene ve ebeveyne ulaştık, onlar aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanından 40 bini aşkın çocuğa erişme imkanını yakaladık. Ülkemize, çocuklarımızın geleceğine fayda sağlayan başarılı bir projeye imza atmış olduğumuz için gururluyuz" diye konuştu.