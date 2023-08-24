Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren profesyonellerin tek bir platformda iş yönetimi ve gayrimenkul pazarlaması yapabildikleri teknolojik altyapı RE-OS.com, Rekabet Kurumu nezdinde yaptığı şikayet ile Türkiye’deki tüm dijital ilan platformları için emsal karar niteliği taşıyan bir soruşturmanın açılmasına önderlik etti.İSTANBUL (İGFA) - RE-OS.com’un sahibinden.com’a yönelik olarak ‘piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanarak ilan faaliyetlerini zorlaştırdığı’ gerekçesiyle 3 yıl önce yaptığı şikayet başvurusu ile başlayan soruşturma, sahibinden.com’un haksız bulunarak 40 milyon TL’lik cezaya mahkum olmasıyla sonuçlandı.

Daha sonradan Rekabet Kurumu tarafından re’sen yürütülen soruşturmada, sahibinden.com'un kurumsal üyelerinin veri taşımalarını engellemek suretiyle birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırdığı, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı, dolayısıyla hakim durumunu kötüye kullanarak ilgili kanunu ihlal ettiği sonucuna ulaşıldığı kaydedildi.

Karar doğrultusunda sahibinden.com'un emlak ve otomotiv kategorilerindeki kurumsal üyeleriyle imzaladığı sözleşmelerde, üyelerin ilanlarına ilişkin verilerini diğer platformlara taşımasını engelleyecek nitelikteki hükümleri kaldırması gerekecek.

Ayrıca sahibinden.com, ilan sahiplerinin emlak ve araç ilanlarına ilişkin verilerini rakip platformlara etkin şekilde taşıyabilmelerini ve bu ilanlara ilişkin verilerini güncel tutabilmelerini temin edecek altyapıyı sağlayacak.

“HUKUK MÜCADELESİYLE İLAN VERENLERİN HAKLARINA DA SAHİP ÇIKTIK”

3 yıldır sürdürdükleri hukuk mücadelesinin pek çok zorlukla karşılaşmalarına rağmen sektör lehine sonuçlandığını görmekten dolayı mutlu olduklarını kaydeden RE-OS.com Gayrimenkul Yönetim ve Dijital Pazarlama Platformu Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Hüseyin Öztürk, "Sektörde yeni ve daha adil bir rekabet dönemi başlıyor. Artık ilan verenlerin, emlak satış-kiralama platformlarına veri taşımalarına yönelik süreçler engellenemeyecek" dedi.

"İlan verisi sahibinin, o ilanı yayınlayan portal olmadığının altını çizen bu karar, başta emlak ve otomotiv olmak üzere tüm ilan verenler için emsal niteliğinde olacaktır" diyen Öztürk, "Bir ilanı oluşturan başlık, açıklama, fotoğraflar, videolar, 360 sanal turlar, drone çekimler, çoktan seçmeli bilgi alanları ve diğer tüm veriler bizzat ilan veren tarafından yaratılan bilgidir. Bunlar için zaman, emek ve para harcamaktalar. Bir ilan portalı, sırf bu ilanı ‘yer sağlayıcı’ sıfatıyla yayınladığı için, kendisini o verilerin sahibi olarak tanımlayamamalı. Türkiye'deki dijital ilan platformları için çok yeni ve önemli bir değişim sürecinin başlayacağına inanıyoruz. Bundan sonra, gayrimenkul ofislerinin emlak (ve galericilerin oto) ilanlarına ait tüm verilerini dilediği platformlarda yayınlayıp, taşıyabileceği şekilde yeni düzenlemeler yapılması adımlarına geçilecektir” değerlendirmesinde bulundu.