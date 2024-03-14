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Dijital Avrupa Programı'ndan 22 yeni hibe çağrısı
Dijital Avrupa Programı kapsamında; Bulut, Veri ve Yapay Zekâ, İleri Dijital Beceriler, Teknoloji̇leri̇n En İyi̇ Şeki̇lde Kullanımının Hızlandırılması başlıkları altında açılan toplam 22 yeni hibe çağrısına başvurular başladı.ANKARA
GÜNDEM 14.03.2024, 12:41
Dijital Avrupa Programı kapsamında; Bulut, Veri ve Yapay Zekâ, İleri Dijital Beceriler, Teknoloji̇leri̇n En İyi̇ Şeki̇lde Kullanımının Hızlandırılması başlıkları altında açılan toplam 22 yeni hibe çağrısına başvurular başladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 22 yeni hibe çağrısını duyurdu.
Dijital Avrupa Programı, stratejik dijital kapasitelerin oluşturulmasına ve bu alandaki teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasına odaklanan Avrupa Birliği'nin (AB) 2027 yılına kadar uygulayacağı bir finansman programı niteliği taşıyor.
Son başvuru tarihi: 29 Mayıs 2024
Açılan hibelerin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|78
|2. Fenerbahçe
|29
|76
|3. Trabzonspor
|29
|49
|4. Beşiktaş
|29
|46
|5. Kasımpasa
|29
|43
|6. Başakşehir
|29
|42
|7. Rizespor
|29
|39
|8. Antalyaspor
|29
|38
|9. Sivasspor
|29
|38
|10. A.Demirspor
|29
|36
|11. Samsunspor
|29
|36
|12. Alanyaspor
|29
|36
|13. Kayserispor
|29
|36
|14. Konyaspor
|29
|32
|15. Gaziantep FK
|29
|31
|16. Ankaragücü
|29
|30
|17. Hatayspor
|29
|30
|18. Karagümrük
|29
|29
|19. Pendikspor
|29
|26
|20. İstanbulspor
|29
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|26
|61
|2. Göztepe
|26
|55
|3. Kocaelispor
|26
|45
|4. Sakaryaspor
|26
|44
|5. Bodrumspor
|26
|43
|6. Ahlatçı Çorum FK
|26
|42
|7. Boluspor
|26
|42
|8. Bandırmaspor
|26
|41
|9. Gençlerbirliği
|26
|37
|10. Erzurumspor
|26
|34
|11. Manisa FK
|26
|31
|12. Keçiörengücü
|26
|31
|13. Ümraniye
|26
|30
|14. Tuzlaspor
|26
|27
|15. Adanaspor
|26
|27
|16. Şanlıurfaspor
|26
|24
|17. Altay
|26
|15
|18. Giresunspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|28
|55
|5. Tottenham
|27
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|28
|43
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|28
|35
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|28
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Nottingham Forest
|28
|24
|18. Luton Town
|28
|21
|19. Burnley
|28
|14
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|69
|2. Girona
|28
|62
|3. Barcelona
|28
|61
|4. Atletico Madrid
|28
|55
|5. Athletic Bilbao
|28
|53
|6. Real Sociedad
|28
|43
|7. Real Betis
|28
|42
|8. Valencia
|27
|40
|9. Las Palmas
|28
|37
|10. Osasuna
|28
|36
|11. Villarreal
|28
|35
|12. Getafe
|28
|35
|13. Deportivo Alaves
|28
|32
|14. Sevilla
|28
|28
|15. Mallorca
|28
|27
|16. Rayo Vallecano
|28
|26
|17. Celta Vigo
|28
|24
|18. Cadiz
|28
|22
|19. Granada
|27
|14
|20. Almeria
|28
|10
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