Dijital Anadolu Projesi yeni dönemine Antalya’dan başladı

TÜRKONFED’in önderliğinde KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi altıncı yılına, Akbank ve Siemens iş birliği, Lenovo çözüm ortaklığı ile BAKSİFED ev sahipliğinde başladıANTALYA (İGFA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,7’sini oluşturan KOBİ’lerin sürdürülebilir kalkınma ve rekabetçiliğinde önemli bir kaldıraç olan dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunmak üzere 2018 yılında başlattığı Dijital Anadolu Projesi ile fiziki ve çevrim içi ortamda 43 bin KOBİ’ye ulaştı.

Bu beş yıl boyunca yaptığı araştırmalar ve hazırladığı raporlar ile henüz dijitalleşmenin ilk fazında olan KOBİ’lerin bu alandaki farkındalığının artmasına katkı sağlayan TÜRKONFED, projenin altıncıyılına yeni bir tema ve yeni paydaşlar ile birlikte başladı.

‘Nitelikli Dijital Dönüşüm’ temasının ele alınacağı proje, yeni dönemdeAkbank ve Siemens iş birliği, Lenovoçözüm ortaklığı ile devam edecek. 2018 yılında ilk etkinliği Antalya’da yapılan projenin yeni dönemi de yine Antalya’dan başladı. BatıAkdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) ev sahipliğinde düzenlenen yeni dönemin lansmanınaAntalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, proje paydaşları, iş dünyası örgütlerinin temsilcileri ve iş insanları katılım gösterdi.

Projenin açılış etkinliğinde konuşanTÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez,Cumhuriyetin ikinci yüzyılında KOBİ’leri dijital devrimin bir parçası haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, “KOBİ’lerimizi dijitalleştirmenin ekonomimiz için hem yerli hem de milli bir politika olması gerektiğine inanıyoruz. Biz de projemizin ilk beş yılında olduğu gibi bu dönemde de dijitalleşmeye ilk kez adım atacak KOBİ’leri desteklemeye devam edeceğiz. Ancak bununla birlikte projemizi bir adım daha ileriye taşıyıp, dijital dönüşüm ile tanışmış KOBİ’lerimize nitelikli dijital dönüşümü anlatacak, bu sayede teknolojiyi, işletmelerinin özel ihtiyaç ve hedeflerine uygun olarak adapte edebilmelerine katkı sağlayacağız” dedi. “Büyük teknolojik sıçrama yaratmak için teknoloji tabanlı eğitim, yetkin becerilere sahip insan kaynağı ile sanayinin dönüşümü şart" diyen Sönmez, Türkiye’ninistenen sıçramayı gerçekleştirmesinde verimlilik temelli politikların gerekliliğine işaret ederek şunları söyledi:

“Günümüz dünyasında verimliliği artırmanın temel kaldıraçlarından biri de dijital dönüşüm. Elbette bu yeni dönem, uyum kapasitesi ve yenilik geliştirme becerisi ile nitelikli insan kaynağı ve yüksek teknoloji üretiminin bütünleşik bir strateji ile ortaya konmasını da zorunluluk haline getiriyor”.