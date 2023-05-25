Dijital adımda kadınlar önde

Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, kadınlar tarafından yönetilen işletmeler engellerle karşılaşmalarına rağmen dijitalleşmeye çok hızlı adapte oluyor ve dijital platformları daha çok kullanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Dijitalleşmenin hızla artmasıyla birlikte şirketler de dijital dönüşümde öne çıkmak amacıyla bu alandaki yatırımlarına hız vermiş durumda.

Pandemi sonrası esnek çalışmanın yaygınlaşması, online ticaretin hız kazanması gibi sebeplerle rekabette öne çıkmak için dijitalleşmenin şart olduğu bir döneme girildi.

Online dünyaya adaptasyonun önem kazandığı bu dönemde, dijital dönüşümde şirketleri bir adım ileriye taşıyan önemli faktörlerden birinin kadın liderler olduğu ortaya çıktı.

Kadınların yönetici olarak görev aldığı şirketlerin günün değişen koşullarına ve dijitalleşmeye daha çabuk adapte olduğunu belirten akademisyen ve iş insanı Aslı Erem, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde kadınlar hasta ve çocuk bakımıyla ilgilenmek gibi sebeplerle işini bırakmak zorunda kaldığını ifade ederek, "Ancak tüm bu dezavantajlara rağmen kadınlar tarafından yönetilen şirketlerin kriz döneminde yenilikçi çözümler sunduğu görülüyor. Dünya Bankası tarafından düşük ve orta gelirli ülkelerdeki 40 bin firmayla yapılan bir ankete göre, kadınların liderliğindeki küçük ve mikro işletmelerdijital platformları daha çok kullanıyor. Bu bilgilerden de yola çıkarak kadınların yönettiği şirketlerin daha dijital olduğunu söylemek mümkün” diye konuştu.

“KADIN GİRİŞİMCİLER KÜRESEL ZORLUKLARA YENİ ÇÖZÜMLER GETİREBİLİR”

Kadınların iş dünyasına yenilik getiren girişimci potansiyellerinin ortaya çıkarılmasının öneminin altını çizen Aslı Erem, “Kadın girişimciler, değişime açık olmaları ve hızlı adaptasyon yetenekleri sayesinde küresel zorluklara yeni çözümler getirebilirler. Ancak kadınlar tüm dünyada işletmelerini büyütürken pek çok engelle karşılaşıyor. Kadınlar tarafından yönetilen işletmelerin ve kadın girişimcilerin desteklenmesi yeniliğe ve dijitalleşmeye kolay adaptasyonu da beraberinde getirecektir" dedi.