Dijital abonelik platformlarına Ticaret'ten 166 milyon TL idari ceza!

Dijital abonelik platformları hakkında tüketicilerin şikayetlerini değerlendiren Ticaret Bakanlığı, yapılan incelemelerde 166 milyon TL tutarında idari para cezası uyguladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yıl içerisinde Bakanlığa tüketiciler üzerinden ulaşan televizyon yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor gibi yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetlerle ilgili incelemeler başlatıldığı kaydedildi.

Müfettişlerce yapılan denetimlerde, "dijital platformlara abone olan tüketicilerin talep ve onayları alınmaksızın sözleşmelerinin yenilendiği, tüketicilerin rızası dışında kredi kartlarından para tahsil edildiği, abonelikten çıkmak isteyen tüketicilerin isteklerinin süresi içerisinde yerine getirilmediği, haksız bir şekilde ücret alınmaya devam edildiği, eksik iade ücreti ödenerek tüketicilerin mağdur edildiği" tespitlerine yer verildi.

Bu konuda haksız tahsilat ve iade süreçlerinde tüketicilere yaşatılan bu ve benzeri ihlaller dolayısıyla dijital abonelik platformlarına Ticaret Bakanlığı tarafından 166 milyon lira idari para cezası uygulandığı kaydedilen açıklamada, bakanlık olarak tüketici haklarının korunması için var gücümüzle çalışmaya devam edileceğinin altı çizildi.