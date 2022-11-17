DIGIATHON 2022’de ödüller sahiplerini buldu

Kamunun öncülüğünde blokzincir alanında yazılım geliştiren gençlerin mücadele ettiği bir yarışma ilk kez düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda gerçekleştirilen Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu - DIGIATHON 2022’de e-Devlet Kapısı’nı blokzincire entegre etmeye yönelik projeler yarıştı.

E-Devlet’e blokzincir ile yenilikçi uygulamalar kazandıracak yarışmada birinci TKM-M060, ikinci 0XA1E1ACE1E, üçüncü BİLKENTDEV takımı oldu.

DIGIATHON 2022, gençlere özgün fikirler üretmeleri için uygun altyapılar sunmak ve bu alanda tecrübe kazandırmak için kurgulandı.

Yarışma, blokzincir teknolojisinin sadece kripto para ve finans sektöru¨ açısından değil; şeffaflık, takip edilebilirlik, değiştirilemezlik ve onay mekanizmasına sahip olan uygulamalarda uygulanabilirliği de göstermeyi hedefliyor. Milli Teknoloji Hamlesi’nin blokzincir ayağı olan DIGIATHON 2022’ye TÜRKSAT, Avalanche ve Türkiye’nin Otomobili Togg da destek verdi.

YIKICI TEKNOLOJİLER

Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu-DIGIATHON 2022'nin finali İstanbul’da gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dijital teknolojilerin büyük bir hızla geliştiğini belirterek yapay zekâ, bulut bilişim, nesnelerin interneti, robotik ve blokzincir gibi alanların artık günümüzün yıkıcı teknolojileri olduğunu söyledi.

Bakan Varank, blokzincir teknolojisinin de iş yapış şekillerini kökten değiştirdiğinin altını çizerek “Blokzincir konusunda keşfedilebilecek daha birçok yenilik alanı var. İşte yeni fikirlerin yeşermesine vesile olacak Dijital Türkiye Blokzincir Hackathon’u dikkatleri blokzincir teknolojisine çekmek üzere gerçekleştirildi.” dedi.

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, geleneksel ekonomi için devrim sayılabilecek Bitcoin’in araştırmacı ruhla proje üreten kişilerden çıktığını belirterek “Sizler de 30 saat süren DIGIATHON 2022 Finalinde dijital devlet uygulamalarına blokzincir çözümleri aradınız ve e-Devlet Kapısı’na yeni bir soluk getirecek projeler ürettiniz. Kim bilir belki de burada ilk adımları atılan DIGIATHON 2022 imzalı projeleriniz, önümüzdeki süreçte dijital devlet uygulamalarına yenilikler getirecek.” dedi.

Hackathonda yapılan geliştirmeler, proje kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından oluşturulan Avalanche test ağında gerçekleştirildi.