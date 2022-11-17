Didimliler soruyor... Vaatler ne zaman yerine gelecek?

Aydın'ın Didim ilçesinde 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde göreve gelen Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın vaatlerinin üzerinden 9 sezon geçti. Didim halkı, Başkan Atabay'ın turizme yönelik vaatlerinin ne zaman yerine getirileceğini merak ediyor.Kemal ETLEÇ - Didim Postası / AYDIN (İGFA) - Aydın’ın iki turizm ilçesinden biri olan Didim’in turizm vaatlerini masaya yatırdık.

Göreve geldiği günden bugüne 9 sezon geçiren ve aynı zamanda Didim Turizm Derneği'nin de geçmiş dönem başkanı olan Atabay’ın turizme yönelik vaatlerinden kaçını yerine getirdiğin, Didim halkı adına soruyoruz.

Görev süresinin bitmesine yaklaşık bir yıl kalan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay bu vaatlerini ne zaman yerine getirecek?

İŞTE ATABAY'IN TURİZME YÖNELİK VAATLERİ...

AKKÖY’E TARİHSEL DOKU PROJESİ: Akköy’ün kısmen bozulmuş tarihsel dokusu onarılarak, Şirince benzeri turistik üretim ve pazarlama merkezine dönüşmesini sağlayacağız.

SAĞLIK TURİZMİ: Tıp otoriteleri tarafından astım hastalarına faydalı olduğu tespit edilen Didim’in havasını koruyacağız. Üniversite ve girişimcilerle görüşerek ilçeye astım hastalarına yönelik bir tıp merkezi konusunda teşvik edeceğiz.

KİTE SURF MERKEZİ: Rüzgarla yapılan ve Türkiye’de çok az alternatifi olan Kite Surf (Uçurtma Sörfü) sporu yapmak için merkezler kuracağız.

TURİZM YATIRIMCISI TEŞVİK EDİLECEK: Didim’in en büyük zenginliği olan turizm arazileri yatırımcı için cazip hale getirip doğaya saygılı turistik tesisler yapılmasını sağlayacağız. Bu çerçeve gençlere iş, esnafımıza yeni Pazar oluşturacağız.

KUTSAL YOL PROJESİ: Apollondan Milet’e uzanan kutsal yol yürüyüş yolu düzenlenip doğa turizmine kazandırılacak. Başlanmış olan projelerin bitmesine tam destek sağlayacağız.

DİDİM’İN TURİZM İMAJINI GELİŞTİRECEĞİZ: Deniz ve yeşil, tarih ve kültürüyle doğal bir cennet olan Didim’i turizm markası haline getirmek için uluslar arası arenada etkin çalışmalar yapacağız.

BARLAR SOKAĞI: Turistlerin eğlence mekanları arasında önemli yer tutan barlar bir sokakta toplayarak ilçemizin en önemli sorunlarından birisine daha çözüm üretmiş olacağız.

TURİZME TARIM KATKISI: İhtisas tarımcılığı ile Didim’de zeytin, zeytinyağı, üzüm, şıra gibi ürünlerin en iyi şekilde pazarlanmasını sağlayacağız. Bu sayede turizme tarımsal katkı vermiş olacağız.

MİLET VE APOLLON’A SAHİP ÇIKACAĞIZ: Dünya kültür mirası Apollon ve Milet’in uluslar arası turizme hazırlanmasında destek sağlayacağız.

SPOR TURİZMİNE ÖNEM VERİLECEK: 12 Ay turizmin hedeflendiği Didim’de yerli ve yabancı spor kulüplerinin kamp yapabilecekleri tesislerin kurulması teşvik edilecektir.

YOLCU GEMİSİ İSKELESİ PROJESİ: 2.ve 3. Koy arasındaki burunda kurvaziyer turizm gereği olan yolcu iskelesi yapılacaktır.