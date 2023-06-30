Didim nüfusu 9 günde arttı

9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla, Didim de nasibini aldı.Kemal ETLEÇ/ Didim Postası (AYDIN İGFA)

Didim'in nüfusu 9 günlük bayram tatili dolayısıyla son iki günde 10 kat artarken, plajlarda yer kalmazken trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Tatilciler sahillere akın ederken,Didim’de yoğun ilgi gördü. İlçedeki turizm tesislerinin 9 günlük bayram tatilinde doluluk oranları yüzde 90’lara ulaşırken, günübirlik tatilciler ile yazlıkçılar Didim’e akın etti.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, bayram tatili dolayısıyla ilçenin nüfusunun son iki günde 10 kat arttığını ifade ederek, tatil sürecinde güvenlik ve asayiş noktasında gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Olşan yoğunluktan yaşanan araç trafiği de günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yaşanan hareketlilik esnafın yüzünü güldürürken ilçede nüfusun ise 800 binlere bulduğu ve bayramda 1 milyonu geçmesi beklediği öğrenildi.