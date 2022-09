Didim Kaymakamı'ndan anlamlı çağrı

Aydın’ın Didim ilçesi Kaymakamı olarak atanan, Can Kazım Kuruca göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı’yla Adana Vali Yardımcılığı görevine getirilen Dr. Mustafa Yiğit’in yerine Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca getirilmişti.Kemal ETLEÇ / DİDİM POSTASI (AYDIN)

Göreve bugün başlayan Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; “Kıymetli Didimli hemşehrilerim; ilçemizde göreve başlamış bulunuyorum. Sizden ricam, tebrik amacıyla makama göndereceğiniz çiçeklerin yerine, kıymetli Didimli öğrencilerimiz için kullanılmak üzere Didim Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı resmi hesabına nakdi bağış yapmanızdır. Yapılacak olan nakdi bağışlar Didim Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla öğrencilerimize ulaştırılacaktır. Şimdiden destekte bulunacak olan hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunarım.

IBAN: TR70 0001 0013 2237 7019 5850 01

(Didim Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı resmi hesap numarası)