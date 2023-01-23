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Didim'deki her şey masala dönüştü... Didim masalını anlattı

GÜNDEM 23.01.2023, 09:32
Didim'deki her şey masala dönüştü... Didim masalını anlattı

Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hazırlanan ‘Didim Masalını Anlatıyor" kitabı tanıtım toplantısı yapıldı.Kemal ETLEÇ - Didim Postası / AYDIN (İGFA) - Didim Masalını Anlatıyor projesi kapsamında 10 kitaptan oluşan 1000 adet kitap seti  basıldı. Kitap, görme engelliler için seslendirilirken, aynı zamanda Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde basıldı.

Didim Akbük’te bulunan Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Didim İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi Eda Kuruca, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Gani Solak, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ, Didim masalını anlatıyor proje ekibi, okul öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Toplantıda konuşan Proje Koordinatörü Özlem Bayrak Mutluay, amaçlarının, projenin başlangıç noktasını güzel ve tarihi kültürel değerlerle örülü Didim’i tüm Türkiye’ye hatta dünyaya tanıtmanın ve Didim’i çocuklara ulaştırmanın büyük sorumluluğu olduğu belirtti.

Mutluay, 10 kitaptan oluşan 1000 adet kitap seti yani 10 bin adet kitabın basıldığını belirterek, "Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje ekibimiz oluşturulduktan sonra yaptığımız toplantılarda Didim’i anlatabileceğimiz ve çocuklarımıza ulaşabileceğimiz en güzel aracın masallar olduğuna karar verdik. Çünkü öğrencilerimizin yaşadığı toplum ve onun değer yargılarıyla bütünleşirken çevreye ve başka insanlara, başka canlılara karşı duyarlı olmasını,  hayaller kurabilmesini, Didim’i keşfe çıkmaya hazır hale gelmesini sağlayabilecek, Didim’i anlatacaklarını dinlerken farklı evrenlerin kapılarını aralamalarına anahtar olabilecek masaldan güzel bir araç yoktu. Böylece Didim ve masallar birleşmiş, Didim Masalını Anlatıyor Projesi çalışmaları başlamış oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonunda İbrahim Karamanlıoğlu, Berrin Muslu, Halime Tanrıverdi, Yasin Ceylan, Zinet Çalışkan Ünay ve Özlem Bayrak Mutluay’dan oluşan proje ekibimiz Didim’in hangi yönlerinin masallarımızda yer alacağını kararlaştırdıktan sonra çeşitli geziler, araştırmalar, söyleşiler yaptı. Ve masallarımız ortaya çıkmaya başladı" diye konuştu.

Daha sonra kitapla ilgili öğrencilerin oyunculuğunda çekilen tanıtım videosu izlendi.

"DİDİM’DEKİ HER ŞEY MASALA DÖNÜŞMÜŞ..."

Didim İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, projenin hem Didim’i anlatan, hem de öğretmenlik ve eğitim sanatının tüm inceliklerini güzel ekip tarafından konuşturulduğu mükemmel bir proje olduğunu söyledi.

"Şehrin sahip olduğu kadim kültürü yaşatmak, kendi öğrencilerimizle ve Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerimizle buluşturmak görev ve sorumluluğumuz" diyen Kaymakam Kuruca, "Bu hedefler Didim Masalını anlatıyor projesi başlatılmış. 3 yıllık proje ve büyük bir emekten bahsediyoruz. Kitaplarda sadece Didim’in kültürünü görmüyoruz. Didim’e ait olan her şeyi görüyoruz. Apollon, Milet, zeytin ve incir ağaçları da bu proje içerisinde yer alıyor. Çocukların kalbine gidecek en güzel yolu, masalları seçmişler. Didim’de ki her şey masala dönüşmüş.  Didim’de 72 ayrı ülkeden misafirlerimiz yaşıyor. Onlar için de proje, Türkçe ve İngilizce olmak üzere çift dilli olarak hazırlanmış. Görme engelli kardeşlerimizde projeden istifade edebilsin diye bütün masallar iki dilde seslendirilmiş.  Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Bu arada "Didim masalını yazıyor" projesi kapsamında "Didim Masalını Anlatıyor" adlı kitabın yanı sıra geleceğe kazandırılan kitap ve eserler şöyle:

1. Didim Masalını Anlatıyor 2. Didim Tales'in Masalını Anlatıyor 3. Efe Rüya Avcısına Hayallerini Kaptırmıyor 4. Kral Apollon Masalını Anlatıyor 5. Medeniyetler Şehri Milet Masalını Anlatıyor 6. Milet Müzesinde Sihirli Bulmacanın Esrarı Çözülüyor 7. Deniz Masalını Anlatıyor 8. Güzel Akbük Masalını Anlatıyor 9. Zeytin Ağacı Masalını Anlatıyor 10. İncir Ağacı Masalını Anlatıyor

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