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Didim'de 9 acemi kasap kendini kesti
GÜNDEM 29.06.2023, 16:40
Aydın'ın ilçesi Didim'de bu Kurban Bayramı da bildik görüntülere sahne oldu.Kemal ETLEÇ/ Didim Postası (AYDIN İGFA)
Bir Kurban Bayramı klasiği haline gelen acemi kasap yaralanmaları bu sene de sürüyor.
Kurban Bayramının ilk günü ilçede önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında el, kol ve bacaklarından yaralandı.
Kurban Bayramının ilk günü Didim Devlet Hastanesi'ne kurban kesimi esnasında yaralanan 9 kişinin müracat ettiği öğrenildi.
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