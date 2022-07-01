Dicle Üniversitesi'ne YÖK'ten iki yeni bölüm

Diyarbakır Dicle Üniversitesi, iki yeni bölüm açacak. Her iki bölüm için 2022 YKS sonucuna göre 50'şer öğrenci alınacak.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'da bulunan Dicle Üniversitesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Üniversite tarafından Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) yapılan başvuru sonucunda iki yeni bölümün açılmasına ve 50 öğrencinin istihadam edilmesi yönünde karar alındığı bildirildi.

Buna göre Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Beslenme ve Diyetetik bölümlerine 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Sonucunda (YKS) 50'şer öğrenci alacak.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, üniversite bünyesinde nitelikli bölümler açılarak eğitim-öğretim yapılanmasını geliştirme gayretinde olduklarını belirterek yeni açılan bölümlerin üniversiteye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.