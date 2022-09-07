DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamada Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2022-DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Yerleştirme sonuçları bugün itibariyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişime açıldı.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemlerini 14 Eylül'e kadar ilgili üniversitelere yapabileceği duyuruldu.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerektiği, e-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerektiği vurgulandı.