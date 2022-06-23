DGS ve e-YDS İngilizce giriş belgeleri erişime açıldı

Dikey Geçiş Sınavları ile e-YDS İngilizce sınavına giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 25 Haziran'da elektronik ortamda yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı e-YDS 2022/8 İngilizce ile 3 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandığını duyurdu.

Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 23 Haziran 2022 tarihinde saat 14.15’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceği kaydedildi.

25 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2022/8 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra, 3 Temmuz'da uygulanacak olan 2022-DGS sınavı için adayların (Kıbrıs/Lefkoşa) ise saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı açıklandı.