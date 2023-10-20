Dezenformasyon Bülteni bu kez 'Filistin' temasıyla yayımlandı

İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce "Filistin özel" temasıyla hazırlanan 20 Ekim 2023 tarihli Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı.ANKARA (İGFA) - İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin gerçek dışı paylaşımlarla, manipülasyon girişimlerinin anlatıldığı "Filistin" başlıklı bültende, Gazze’nin El Zeytun Mahallesi’ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi’nin vurulmasıyla ilgili paylaşımlara yer verildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında gündeme getirilen "Saldırıyı İsrail değil, Hamas yaptı" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, "Gazze’nin kuzeyinde bulunan El Zeytun Mahallesi, günlerdir İsrail’in yoğun bombardımanında yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği bir bölgedir. Hastanenin bombalanmasıyla ilgili görüntüler incelendiğinde, alanı harabeye çevirecek etkiye sahip mühimmatın, Hamas’ın bugüne kadar kullandığı türden bir mühimmat olmadığı açıkça görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail propagandası yapan hesaplar tarafından, "Hastaneyi Hamas füzesi vurdu" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin 2022'ye ait olduğu kaydedilen bültende, ayrıca İsrail ordusunun, sığınak olarak kullanıldığını iddia ettiği hastanelerin derhal boşaltılması yönünde tehdit içeren açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

"GÖRÜNTÜLER KIRPILMIŞ VE TERS ÇEVRİLMİŞ"

"Hastaneyi vuran füze Gazze’den ateşlendi" iddiasıyla İsrail’in sosyal medyadaki resmi devlet hesabından paylaşılan görüntülerin "manipülasyon içerdiği" vurgulanan bültende, "Görüntülerin paylaşılmadan önce manipüle edilecek şekilde kırpıldığı ve ters çevrildiği tespit edilmiştir. Görüntülerin düzenlenmemiş hali incelendiğinde, Gazze’den çıkan füzelerin İsrail yönüne doğru gittiği ve vurulan hastanenin konumunun füzelerin gidiş yönü istikametinde olmadığı belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bültende, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali'nin, saldırının hemen ardından "İsrail Hava Kuvvetlerinin, Gazze’de hastane vurduğunu" duyuran bir paylaşım yaptığı, kısa süre sonra paylaşımını silen Naftali'nin, "Hastaneyi vuran füzenin, Gazze’den ateşlendiğini" iddia eden paylaşımlar yaparak dünya kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığı belirtildi.

OYUNCAK BEBEKLERLE PROPAGANDA YAPILDIĞI İDDİASI

Bültende ayrıca İsrail’in Gazze bombardımanı sırasında hayatını kaybeden çocukların görüntüleriyle ilgili, "Filistinliler oyuncak bebekle propaganda yapıyor" iddiası ile "Pensilvanya Üniversitesi’nde düzenlenen İsrail karşıtı protestolarda 'Yahudi soykırımı istiyoruz' sloganları atıldığına ilişkin" paylaşımlarının gerçek dışı olduğu bildirildi.

Bazı sosyal medya hesaplarındaki "İsrail ordusu Hamas liderini yakaladı" paylaşımında yer alan fotoğrafın geçen ay yakalanan Karabağ’daki sözde Ermeni yönetiminin eski devlet bakanlarından Ruben Vardanyan’a ait olduğu belirtilen bültende, 'Hamile bir kadın Hamas tarafından işkenceye uğrayarak öldürüldü" iddiası ile dolaşıma sokulan görüntülerin ise 2018'den bu yana "Meksika’daki suç örgütleri arasındaki şiddet olaylarını" anlatmak için kullanıldığı tespitine yer verildi.

Bültende, Birleşmiş Milletlere (BM) ait birliklerin rutin rotasyonu sırasında çekilen görüntülerin, "BM Barış Gücü, Lübnan’ı terk ediyor" iddiasıyla paylaşıldığı, bazı hesaplardan yapılan, "500 bin Filistinlinin Türkiye’ye alınması söz konusu; hazırlıklar yapılıyor" iddiasının da doğru olmadığı vurgulandı.

Bültende ayrıca "Türkiye, İsrail'e sebze meyve göndererek yardım ediyor" iddiasının da gerçek dışı olduğu ve manipülasyon içerdiği kaydedildi.