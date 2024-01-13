Devletin zirvesi Dolmabahçe'de toplanacak
Devletin zirvesi 13 Ocak Cumartesi günü saat 14.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Dolmabahçe Çalışma Ofisinde güvenlik toplantısında buluşacak.ANKARA (İGFA) - Haberi İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından duyurdu.
Altun paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın iştirak edecek.
https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1745916021679038661
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