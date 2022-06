Devlet 'yeşil vatan' için seferber

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 1494 personel, 363 araç ve 39 iş makinasıyla müdahale edildi, gün aydınlandığında ise 20 helikopter ve 14 uçak söndürme çalışmalarına katıldı.ANKARA (İGFA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangınla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada devletin tüm imkanlarıyla 'yeşil vatan' için seferber olduğunu duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Yangın Yönetim Merkezindeki birimlerin yangına 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirildiği, Orman Genel Müdürlüğü'nden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan 688 personel, 172 arazöz ve 17 dozer bölgedeki yangınları kontrol altına almak için kahramanca mücadele ettiği yangına; AFAD bünyesinde Muğla, Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan gelen ekipler de yangınlara aralıksız olarak müdahalesini sürdürdüğü kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve AFAD'ın yer aldığı kriz masası oluşturularak, vatandaşların ve kamuoyunun doğru bilgilendirmesi için anlık bilgi akışı sağlandı. Devletimiz yanan her bir ağaç yerine yüzlerce fidan dikmekte ve ormanlarımızdaki her bir canlıyı korumak için gereken her türlü tedbiri almaktadır.

DEZENFORMATİF İÇERİKLERE DİKKAT

Devletin tüm imkanları ve üst düzey koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenini hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmî kanalların takip edilmesinin önem arz etmektedir.

20 HELİKOPTER VE 14 UÇAK MÜDAHALEYE KATILACAK

Devletin Marmaris'teki yangınla çeşitli kurumlardan toplam 1494 personel, 363 kamu aracı ve 39 iş makinası ile mücadelesini başarıyla sürdürdüğü bildirilirken, bugün 20 helikopter ve 14 uçak mücadele edecek.

YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Öte yandan yangın bölgesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı diyebiliriz. Beklentimiz bu işin bugün bitirilmesi" dedi.

