Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri İstanbul'da

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne katıldı.İSTANBUL (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhuriyetimizin 99. yılında, 100. yılına doğru giderken gençlerimizle daha da bütünleşeceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nın teminatı olan gençlerimiz de buralarda devletimizin ne kadar büyük imkânlarla arkasında olduğunu görecek." dedi.

Etkinlik kapsamında kurum ve kuruluşlara ait stantları gezerek bilgi alan İletişim Başkanı Altun, Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü öğrencileri tarafından tasarlanan ve daha önce katıldığı yarışmalarda derece elde eden otonom aracı uzaktan kumanda aracılığıyla kullandı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Altun, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin esas itibarıyla devletin kurum ve kuruluşlarının gençlere sağladığı imkânları anlatmak ve tanıtmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Etkinliğin kamusal iletişim platformu olduğunu ve burada devlet-millet iletişimini daha çok güçlendirmek için gayret sarf ettiklerini dile getiren İletişim Başkanı Altun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Elbette geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, burada bizim göz bebeğimiz, her şeyden önce seslendiğimiz toplum kesimi. Burada gençlerimize seslenirken, gençlerimize 'Devletimiz arkanızda, devletimizin bütün kurum kuruluşları arkanızda.' diyoruz. Burada 40 kurumumuz, kuruluşumuz var ve bu kurum kuruluşlarımız gençlere ne tür teşvikler verdiklerini anlatıyorlar, gençlere hangi imkânları sağladıklarını anlatıyorlar, hangi bursları, hangi kredileri verdiklerini anlatıyorlar ve hangi kariyer imkânlarını sunduklarını gençlerimize anlatıyorlar. Gençlerimiz birebir geliyorlar ve ilgili kurumlarımızın stantlarında yine o kurumların yöneticileriyle görüşüyorlar. Doğrudan, yüz yüze etkileşimle gençlerimiz çok net, somut bilgilerle ve yine kitapçıklarla bilgi setleriyle buradan ayrılıyorlar. Ve böylelikle esas itibarıyla gençlerimizin sadece kitle iletişim araçlarıyla değil, doğrudan yüz yüze iletişimle buradan faydalanması imkânı oluyor."

Altun, bugüne kadar 13 büyükşehirde Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ni gerçekleştirdiklerini ve 750 bin gencin buradan istifade ettiğini bildirdi.