Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Diyarbakır’da başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Diyarbakır'da organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların yer aldığı etkinliğe, ilk, orta, lise ve üniversitelerde okuyan gençler ile aileler yoğun ilgi gösterdi.ANKARA (İGFA) - Diyarbakır'da Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 30'u aşkın kurum, gençleri kamuyla buluşturmak ve devlet teşviklerinin tanıtmak amacıyla stantlar açtı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre ziyaretçiler, stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi alırken, etkinlik, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi folklor ve bando gösterileri ile renklendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar ve Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, stantları gezdi.

"11. DURAK DİYARBAKIR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Başar, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin 11. durağında olduklarını, ilginin çok güzel olduğunu ve gençlerin yoğun teveccüh gösterdiğini ifade ederek, devletin gençlere yönelik destek, hibe, fon, burs, kredi gibi teşvik unsurlarını ilgili kurumların uzman ekiplerinden öğrendiklerini anlattı.

Bir önceki hafta Erzurum'da yaklaşık 400 bin gencimizle birebir temas sağladıklarını belirten Başar, "İnşallah haftaya Van'a gideceğiz, sonrasında İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Ankara programlarımız olacak. Yılsonuna kadar 1 milyon gencimizle temas sağlamış olacağız" diye konuştu.

Bu arada 23 kurumun stant açtığı tanıtım günlerinde Büyükşehir Belediyesi de Türkiye’nin en büyük lojistik merkezi, mola evi, DİSMEK, gençlik ve spor, sosyal destek projeleri, akademi üniversite, Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY), Surlarda Diriliş projelerini tanıttı.