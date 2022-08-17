Devlet korumasındaki gençlerin üniversiteli olma sevinci

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan ve bu yıl gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren 742 gençten 312’si üniversiteli oldu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve koruması altında olup da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren 742 gençten 312’si üniversiteye yerleşti.

YKS’de aldıkları yüksek puanlarla dikkati çeken Mevlüt Enes Türkoğlu 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Recep Can Özyeğin Üniversitesi İletişim ve Tasarımı bölümünü kazanırken, 13 öğrenci mühendislik, 12 öğrenci de siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümüne kayıt hakkı kazandı



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugüne kadar olduğu gibi öğrenim hayatları boyunca da gençlerimizi destekleyeceklerini söyledi.

Bakan Yanık, "YKS’de sözel alanda 494.09 puanla Türkiye 323’üncüsü olan Manisa’dan Recep Can Özyeğin Üniversitesi İletişim ve Tasarımı bölümünü, sayısal alanda 520.53 puanla Türkiye 6.457’ncisi olan Amasya’dan Mevlüt Enes Türkoğlu da 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye yerleşmeye hak kazanan devlet korumasındaki 312 gençten 148’i lisans, 164’ü ön lisans bölümlerine kayıt hakkı elde etti. Üniversiteye yerleşen gençlerden 2’si tıp, 13’ü mühendislik, 12’si siyaset bilimi ve kamu yönetimi, 2’si Almanca öğretmenliği, 2’si sosyal bilgiler öğretmenliği, 1’i tarih öğretmenliği, 1’i Türkçe öğretmenliği, 2’si psikoloji, 22’si sosyal hizmet, 11’i sosyoloji, 4’ü çocuk gelişimi, 2’si ilahiyat bölümünü kazandı" dedi.

Üniversitelerde okuyan toplam 516 öğrencimizi desteklediklerini belirten Bakan Yanık, üniversiteli olmanın sevincini yaşayan gençleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.