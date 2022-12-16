Devlet korumasındaki gençler kamuya atanacak

Devlet korumasında yetişen gençlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesine yönelik tercih işlemlerinde bugün son gün.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında yetişmiş gençler kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

6 Aralık'ta başlayan hak sahibi bin 41 kişi tercih işlemleri 16 Aralık Cuma (bugün) günü sona eriyor.

Hak sahipleri, www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek işlemleri gerçekleştirebilmek için E-Devlet Kapısı’na giriş şifresine sahip olması gerekiyor.

Bakanlık, devlet korumasında yetişmiş gençleri 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca kamuda istihdam ederken, bu kapsamda yılda üç kez Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında kamu kurum ve kuruluşlarına atama yapılıyor.

2022 yılının son atamasının bu ay sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.