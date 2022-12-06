Devlet korumasındaki 1041 genç istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasında yetişen bin 41 gencin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edileceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlığın kuruluşlarında yetişmiş gençler kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmeye hazırlanıyor.

Hak sahibi bin 41 kişi, tercih işlemlerini 6-16 Aralık'ta www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, hak sahipleri, tercih kılavuzuna Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın internet sayfasından veya e-Devlet Kapısı internet adresinden ulaşabiliyor.

Atamaların, 2828 sayılı 'Sosyal Hizmetler Kanunu' uyarınca gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda yılda 3 kez Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında kamu kurum ve kuruluşlarına atama yapılıyor. 2022 yılının son atamasının bu ay sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor" denildi.