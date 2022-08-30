Devlet erkanından Anıtkabir ve Devlet Mezarlığı'na ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Tören, devlet erkânının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkânı yer aldı.

https://youtu.be/e0MElBRbeag

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterine yazdı.

Erdoğan,"Kahraman şehitlerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye, başta ekonomi savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz, bölgesinde yaşanan çatışmaları da başarıyla yönetmekte, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın takdirini toplayan diplomatik hamlelere imza atmaktadır. Büyüyen güçlenen özgüveni yüksek vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye'nin inşasını ne müstevilerin oyunları ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir. Ruhun şad olsun," ifadelerini kullandı.

Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı daha sonra Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti.

https://youtu.be/p61lICbG9ZU