Devlet erkanı Ata'nın huzurunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve Devlet Erkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkinci asrı dünyada milletimizin asrı yapmak için canla başla çalışıyoruz" dedi.ANKARA (İGFA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıktı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen devlet erkanı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine kırmızı ve beyaz karanfillerle süslü çelengi bıraktı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

100. yıla ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını canıgönülden tebrik ediyorum. Büyük ve güçlü Türkiye ülküsünü yüceltmekte kararlıyız. Tarihimizden, medeniyetimizden, değerlerimizden kültürümüzden, köklerimizden ve 100 yıllık Cumhuriuyetimizden aldığımız değerlerimizden aldığımız ilhamla Türkiye'yi yeni asra hazırlamanın gayreti içindeyiz. Türkiye Yüzyılını hayata geçireceğiz" dedi.