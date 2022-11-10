Devlet erkanı Anıtkabir'de Ata'sını andı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katıldı.

Anıtkabir'deki tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 84 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından saat 09.05'te paylaştığı mesajla Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 84'üncü yılını andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "İstiklâl mücadelemizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i ebediyete irtihalinin 84. yılında saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://youtu.be/ODhTYfLAf9E

