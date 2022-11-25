Develi Kadın Girişimi Kooperatifi'ne Büyükkılıç'tan ziyaret

Kayseri Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Develi ilçesinde Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile hayata geçirilen Develi Kadın Girişimi Kooperatifi’ni ziyaret etti. Kadın üreticilerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, kooperatif çalışmalarıyla ilgili de bilgi aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yerel yönetim hizmetleri kapsamında imza attığı projelerle Türkiye’ye örnek olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki yine örneklik teşkil edecek önemli bir hizmeti daha Kayseri Valiliği işbirliğinde hayata geçirmeye devam ediyor.

Kadın girişimini desteklemek ve kadın istihdamına katkı sunmayı amaçlayan Kadın Girişimi Kooperatifleri, Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği’nin destekleri ile ilçelerde yaygınlaşmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Develi ilçesi ziyaretinde Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Develi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni de ziyaret etti. Ziyarette Büyükkılıç ve Çiçek’e Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar eşlik etti.

Kooperatif tesisini inceleyen Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek kadın girişimcilerle sohbet ederek, yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Valiliğimiz ve ilçe belediye başkanlarımızla el ele vererek ilçelerimize kadın kooperatiflerimizi kazandırmaya devam ediyoruz. Develi ilçemizde de çalışkan ve fedakâr kadın hemşehrilerimiz kooperatif çatısı altında üretime katkıda bulunuyorlar” dedi.

Üreten her bir ferdi desteklemeyi, daima yanlarında olmayı kendilerine görev bildiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kayserili her birey üretken ve çalışkandır. Gerekli durumlarda devletimizin desteği ile güçlü adım atmak gerekir. İşte tam bu noktada biz devreye giriyoruz ve üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Kooperatifimiz Develili çalışkan kadınlara hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Kadınlar da destekleri ve hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç ve Çiçek’e teşekkürlerini ilettiler.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, kadın girişimcilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmaletmedi.