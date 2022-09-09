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Develi jandarması kaçakçıların korkulu rüyası

GÜNDEM 09.09.2022, 07:09
Develi jandarması kaçakçıların korkulu rüyası

Kayseri'nin Develi İlçe Jandarma ekipleri kaçakçıların korkulu rüyası oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)  
Kayseri'nin Develi Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçakçılık ile mücadele kapsamında; Develi'de yapılan operasyonda, 165 bin 100 adet makaron, 100 kg. tütün, 1 adet dolum makinası ve 15 adet bandrol ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli yakalandı.
 

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