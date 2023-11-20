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Deveci armudunun üretildiği Gürsu'nun köylerinde beklentiler neler?

GÜNDEM 20.11.2023, 09:47
Deveci armudunun üretildiği Gürsu'nun köylerinde beklentiler neler?

Bursa'nın Gürsu ilçesinde 'Mahallemin Muhtarları' programı kapsamında bu hafta Adaköy ve Hasanköy mahallelerine yapılan ziyarette vatandaşlar, genel olarak ilçede bir temizlik problemi olduğundan ve Hasanköy’ün bir okula ihtiyacı olduğundan bahsetti.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Toprak DOĞAN - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Adaköy ve Hasanköy mahalleleri bu hafta Herkes Duysun'da yayınlanan "Mahallemin Muhtarları" programına konuk oldu. Ülkeye önemli derecede ekonomik destek sağlayan deveci armudu, yaklaşık 300 yıllık tarihe sahip olan Adaköy’de üretiliyor. Hasanköy ise bazı kaynaklara göre, Gürsu ilçesinden de önce kurulmuş.

Genel olarak mahallelerinden memnun olduklarını belirten Adaköy sakinleri, “Çeşme yapıldı, tuvaletlerin yenilenme ihtiyacı vardı, yenilendi. İnternet hızı gittikçe düşüyor. Sağlık ocağı istiyoruz. Kış geliyor, sarı minibüs duraklarının üstleri kapatılmalı. Yollar güzel fakat köprünün orada kaza oluyor, dar geliyor, oranın acilen değişmesi gerekiyor.” dedi.

EKONOMİK SORUNLARDAN KÖY ESNAFI DA ETKİLENDİ

Ekonomik sorunlardan şikayetçi olan Adaköy ve Hasanköy mahalle esnafı, “Her şey çok pahalı, vatandaş yiyemiyor, içemiyor. Kiralar birikiyor. Araç bekliyorum, tam 11’de kalkan araç, daha geç kalıyor. İşe geç kalıyorum.” şeklinde konuştu.

“TEMİZLİK HİZMETLERİNE DİKKAT EDİLMELİ”

Temizlik hizmetlerine biraz daha fazla dikkat edilmesi gerektiğine ve okul eksikliğinden dolayı öğrencilerin tamamının toplu taşıma araçları kullandığına değinen Hasanköy mahalle sakinleri, “Gürsu’nun sokakları pis, çöpleri temizlenmiyor, kaldırımlar düzgün değil, oyun parkları temizlenmiyor. Belediye başkanından memnun değilim. Köyde bir okul bile yok, öğrenciler toplu taşıma ile gidiyorlar. İdare şeklimizden pek memnun değiliz.” diye ifade etti.

GÜRSU’YA EN YAKIN KÖYLERDEN BİRİ: HASANKÖY

Şehre çok yakın konumda olan bir mahalle olduğu için büyük bir sorun yaşanmadığını vurgulayan Hasanköy Mahalle Muhtarlığı Azası Bülent Acar şu ifadeleri kullandı:

“Köyümüz, ilçeye 2 km uzaklıktadır. Şehre çok yakın köylerden bir tanesiyiz. Mahallede büyük bir sorun yok. Bir sorunumuz olduğunda çözülüyor. Mesela, 2 saat aralığında metro istasyonuna giden taşımacılığımız var. Ulaşımda bir sıkıntımız yok. Eğitim, Gürsu’ya taşıma sistemi ile işliyor. Sağlık konusunda da zaten şehre çok yakın bir pozisyondayız, hiç bir sıkıntı yaşamıyoruz. Her köyün aile hekimliği var. Herkesin doktoru mahallesine göre ayrı.”

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