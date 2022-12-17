DEVA Partisi'nden BURSAAKYAD'a ziyaret

Millet ittifakının ortaklarından Deva Partisi saha çalışmalarını sürdürmek amacıyla STK ve dernek ziyaretlerini sürdürüyor.BURSA (İGFA) - DEVA Partisi Bursa İl başkanlığı yönetimi, Bursa’da faaliyet gösteren Bursa Ağrı Kültürünü Yaşatma Derneğini ziyaret ederek Bursa’da yaşayan Ağrılılar hakkında dernek başkanı Atilla Güney’in misafiri oldu.

DEVA Partisi, gündemde yer alan konuların ve seçimlere yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı.

DEVA Partisi il yönetimi, Bursa’da yaşayan Ağrılılar hakkında dernek başkanı Atilla Güney’den sosyolojik yapının Bursa’ya olan etki ve sonuçları hakkında kitlesel araçların ve süreçlerin nasıl işlendiği bu kapsamda ölçüle bilirliğin hedefleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Dernek başkanı Atilla Güney, derneğin önemi ve katma değerlerin STK nezdinde BURSAAKYAD’ın yapmış olduğu etkinlikler hakkında açıklamalarda bulundu