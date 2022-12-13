DEVA Partisi Kayseri'de seçim hazırlığı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya, seçim için hazırlıklara başladıklarını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

DEVA Partisi'nin il başkanlığını Düvenönü’ne taşıdıklarını kaydeden Başkan Metin Özkaya, ilk toplantıda eski milletvekillerinden GMYK üyesi ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hatice Özkal ve parti kurucu üyelerinden eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müsteşarlarından Sedat Kadıoğlu’'nun katılımlarıyla ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Seçim sürecine girdiklerini aktaran Özkaya, "DEVA Partisi olarak Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kayseride ciddi oy potansiyelimiz var biz bunu sahada vatandaşlarımızın gösterdiği olumlu tepkilerinden anlıyoruz. Genel Başkanımız Ali Babacan’a güveniyorlar. 2 tane kriz çözmüş bir genel başkanımız var inşallah bu krizi de DEVA Partisi iktidarında yine bizler çözeceğiz ve halkımız refaha kavuşturacağız. Değişimin şart olduğu ve Güçlü Türkiye vizyonu için tüm parti kadrolarımızla çalışıyoruz. Bizler sahalardayız halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.