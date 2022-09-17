DEVA Partisi heyeti Mardin'de

DEVA Partisi Genel Merkez Kurucular Kurulu üyeleri Gülçin Aşar ve Gülay Göktürk Mardin teşkilatına ziyarette bulundular.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Mardin İl Başkanlığı'nda yapılan toplantıya il teşkilatı, ilçe Başkanları'nın yanı sıra partili gönüllüler katılım sağladı. Toplantı’da genel ve yerel siyaset hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan DEVA Partisi Mardin İl Başkanı Mesut Aydoğan toplantının verimli geçtiğini belirterek, Mardin il ve ilçelerimiz olarak her geçen gün daha da büyüyen ve genişleyen bir parti olduklarını söyledi. Teşkilatlanma süreçlerinin titizlikle devam ettiğine dikkat çeken Aydoğan,”Artuklu ilçemizin atamasını yaptık. Yakın zamanda kongremiz gerçekleştireceğiz. Savur ve Midyat ilçelerimizin ilçe başkanlarımızın atamalarını kısa sürede gerçekleştireceğiz. Önümüzde seçimlere 10 ay gibi kısa bir zaman kaldı. Bu süre içinde il ve ilçe teşkilatlarımızla yoğun bir sürece girip gezmedik mahalle, çalmadık kapı bırakmayacağız. Ziyaret ettiğimiz yerlerde partimize büyük bir ilgi var. Vatandaş özellikle ekonomi konusunda DEVA Partisi ve Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’a umut bağlamış durumdadır. Bizlerde bu bilinçle onlara layık olmaya çalışmak ve halkımızın desteği ile Mardin'de ilk seçimde başarılı olmaktır” dedi.

GENEL BAŞKANIMIZ’IN KÜRT SORUNU KONUSUN’DA TAVRI NETTİR

Daha sonra toplantıda söz alan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülay Göktürk ise, genel başkan yardımcılarının Mardin teşkilatından ve toplantından memnun kaldığını ifade etti.

Genel başkan yardımcısı Gülay Göktürk bir soru üzerine Genel başkanımız Sayın Ali Babacan'ın Kürt sorunu konusunda tavrı net ve bellidir. Van'da,Diyarbakır’da Mardin'de ne konuşuyorsa Ankara'da İstanbul’da ve Katıldığı tüm televizyon programlarında net bir tavır sergiliyor” dedi.

ALTILI MASA'YI ÖNEMSİYORUZ.

MYK. Üyesi Gülçin Avşar da DEVA partimizin altılı masadaki varlığı çok önemli olduğuna dikkat çekerek, Genel başkanlar nezdinde çalışmalar titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın Hassasiyetleri'nin farkındayız Ve Önemsiyoruz.”