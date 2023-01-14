DEVA Partisi Bursa'dan Orhangazi'ye yeni atama

DEVA Partisi Bursa'da Orhangazi ilçesi için Av.Ali Osman Dönmez'i atadı.DEVA Partisi Bursa İl Başkanlığı 17 ‘nci İlçe Başkanlığı olarak Orhangazi İlçe Başkanlığına Av.Ali Osman Dönmez’i atayarak tüm Bursa’da tüm ilçe başkanlarını tamamlamış oldu.

Yetki belgesini Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin’den teslim alan Dönmez; “Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan kaygılanmamak, çocuklarımız adına gelecekten kaygı duymamak mümkün değil, DEVA Partisi Genel Başkanımız Ali Babacan’ın liderliğinde ortaya koyduğu politikalar ile geleceğimiz adına bizlere umut oldu. Hep birlikte gayret ederek ülkeyi layık olduğu adalete, ekonomiye, kalkınmışlığa taşıyacağız. Beni bu göreve layık gören İl Başkanımız Serkan Özgöz’e, Teşkilat İşleri Başkanımız Sadullah Ergin’e ve Genel Başkanımız Ali Babacan’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Tören esnasında konuşan İl Başkanı Özgöz; “Bugün itibariyle tüm Bursa’yı kapsayacak şekilde İlçe Başkanlarımız görevlerinin başında, DEVA Partisi iktidar için hazır. Şimdi bizlere düşen cadde cadde, sokak sokak bu hazırlıkları vatandaşlarımıza anlatıp, vatandaşlarımızın gönüllerine girmek. İnanıyorum ki Orhangazi İlçe Başkanımızda gayretleri ile kısa sürede Partimizi layık olduğu yere taşıyacaktır.” dedi.

Orhangazi İlçe Başkanını yetki belgesini teslim eden Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin ise; “Bugün itibariyle Bursa’nın devası tüm ilçelerimizde hazır. Bursa teşkilatımız bizim çalışmalarımızdan memnun olduğumuz illerimizden. Bursa’da sonuç alacak, milletvekili çıkarabilecek noktadayız. Teşkilatlarımızın gayretiyle daha da iyi noktalara geleceğimize eminim” dedi.