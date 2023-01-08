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DEVA Mustafakemalpaşa başkanını seçti

GÜNDEM 08.01.2023, 07:59
DEVA Mustafakemalpaşa başkanını seçti

Saha çalışmalarını sürdüren DEVA Partisi Bursa İl Başkanlığı, diğer yandan da hızlı bir şekilde kongrelerini tamamlıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın tüm ilçelerinde İlçe Başkanlarını atayan partililer, Mustafakemalpaşa ilçesinde coşkulu bir kalabalıkla 1.Olağan Kongresini tamamladı. Kurucu İlçe Başkanı Av.Özlem Bayraktar tek liste ile girdiği kongrede ilçe başkanı olarak seçildi.

Kongre konuşmasında partililere ve vatandaşlara seslenen Bayraktar; DEVA Partililer olarak öncelikle güzel bir Mustafakemalpaşa’ da, Türkiye’ de yaşamak istiyoruz. Bu sebeple ve bu amaçla yola çıktık. DEVA Partisi, Genel Merkez kadrolarından, İl ve İlçe Teşkilatlarına kadar liyakatli ve dürüst insanlardan oluşan muazzam bir ekibe sahip. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ ın dediği gibi DEVA PARTİSİ BİR KADRO HAREKETİDİR. Yönetim Kurulundaki yol arkadaşlarımla daha çok çalışarak güzel ilçemiz için güzel işler yapacağımıza inancım tam.” dedi.

Kongrede partililere ve Muskafakemalpaşa’lılara seslenen İl Başkanı Serkan Özgöz ise; “Bugün burada ismiyle gurur duyduğum, ilçenin girişinde yer alan o uzun levhayı her gördüğümde duygulandığım Atamızın ismiyle bize mirası Mustafakemalpaşa ilçemizde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tarımıyla, tarıma dayalı sanayisiyle , Su uçtu şelalesiyle, Tümbüldek kaplıcaları ve Uluabat gölündeki doğal güzellikleri ile Mustafakemalpaşa’yı ve Bursa’mızı hak ettiği yönetimlere kavuşturmak için çalışıyoruz.

Türkiye çok önemli bir seçime hazırlanıyor.

3y diyerek yola çıkanlar milleti yine yolsuzluğa , yoksulluğu ve nihayet yasaklara mahkum etmiş durumdalar. 20 yıllık bir iktadarın sonunda hala 3Y’den bahsediliyorsa demek ki birşeyler yanlış gidiyor.

Her bakımdan yorgun , bir dönem daha diyerek seçim kazanmaya çalışan ama bunun için korku ile , öfke ile milleti bölen , zamanını ve kredisini tüketmiş bir iktidarı, dürüst , çalışkan , liyakatli kadrolar ile değiştireceğiz. İlk işimiz ekonomiyi düzeltmek. Sonra vatandaşımızı refah içinde yaşatacak bir yeni yönetim sistemini hepbirlikte inşa edeceğiz. Hep birlikte çalışarak eksikleri tamamlayacak , yanlışları düzeltecek , doğrularu sürdüreceğiz.“  dedi.

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