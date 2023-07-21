Dev yapılandırmada peşin ödeme indiriminde son günler

Gelir İdaresi Başkanlığı,7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran borçların yapılan tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebileceğini anımsatarak, peşin ödeme seçeneğini tercih edenler için ödeme süresinin 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü sona ereceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Borçların yapılandırılmasında taksitle ödemeyi tercih edenlerin, birinci ve ikinci taksit ödemelerini Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek.

Dev yapılandırmanın ilk ödeme tarihinin 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü olduğun hatırlatan Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için mükelleflerin ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şart olduğunu belirterek, bu tarihin aynı zamanda 'peşin ödeme indirimi' için de son tarih olduğunu duyurdu.

"Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir" denilen açıklamada, "Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, 31/7/2023 tarihine kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecektir. Yapılandırılan borçların tamamının 31/7/2023 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak olup ayrıca; Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan %90 İNDİRİM, İdari para cezalarının aslından %25 İNDİRİM, Yapılandırılan borç, sadece fer’i alacak ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutardan %50 İNDİRİM, Matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergiden (damga vergisi hariç) İNDİRİM yapılacaktır" denildi.