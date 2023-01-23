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Dev yapılandırma paketinin detaylarını açıkladı

GÜNDEM 23.01.2023, 18:29
Dev yapılandırma paketinin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı ardından yaptığı 'Millete Sesleniş' konuşmasında 14 Mayıs 2023 tarihini seçim için en uygun tarih olarak gördüklerini belirterek, "Meclis seçim kararı alamazsa süreci başlatacağız" dedi. Kamu alacaklarını yeniden yapılandıracak, borç cezalarını kaldıracak kapsamlı uygulamanın detaylarından da bahseden Erdoğan, geri alınan 10 bine yakın ehliyetin de iadesinin yapılacağını müjdeledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Kabine'nin gündeminde; Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi ve İsveç'teki provokatif eylemler yer aldı.

Toplantıya ilişkin detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Millete Sesleniş' konuşmasıyla kamuoyuna duyurdu.

SEÇİM 14 MAYIS'TA

"14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük ve ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim tarihini güncelleme gereği duyduk. Tarih güncellemesini Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Gereken çoğunluğun sağlanmaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz kararımızı alıp, süreci başlatacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nı herhangi bir siyasi program değil, ülkenin yatırım programı olarak sunduklarını söyledi.

KAMU ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR, BORÇ CEZALARI KALDIRILIYOR

"Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin, vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kapsamlı bir uygulama olan yapılandırma teklifimizin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Vergi dairelerine 31 Aralık 2022'den önce 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz" diyen Erdoğan, ""Yükseköğrenim kredisi endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz. Düzenlemeyle gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa o kadarını geri ödeyecek. Tüm bu borçlara belirli oranla güncelleme ve taksit imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak. Türkiye'nin kaynakları, milletin zenginliği artıkça 85 milyonun huzuru ve refahı için kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

2,5 MİLYON SÜRÜCÜNÜN CEZA PUANLARI SİLİNECEK, 10 BİNE YAKIN EHLİYET İADE EDİLECEK

Sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını sileceklerini de müjdeleyen Erdoğan, yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacağını söyledi.

https://youtu.be/_TmDHGbgAOE

"KUSURA BAKMASINLAR..."

İsveç'teki provokatif eylemlere karşı durmak hem dini, hem de milli bir mesele olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kusura bakmasınlar bizden de NATO'ya girmeleri konusunda başvuru sürecinde herhangi bir destek beklemesinler" dedi.

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