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Dev yapılandırma komisyonda görüşülüyor... EYT teklifi, Perşembe günü görüşülecek

GÜNDEM 31.01.2023, 17:18
Dev yapılandırma komisyonda görüşülüyor... EYT teklifi, Perşembe günü görüşülecek

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı. EYT ile ilgili kanun teklifi ise Perşembe günü görüşülecek.ANKARA (İGFA) - Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sunum yaptı.

AK Parti iktidarları döneminde bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili asıl olarak toplam 9 teklifin görüşüldüğünü dile getiren Elitaş, Cumhur İttifakı olarak bugüne kadar vatandaşların tüm taleplerini dinlediklerini ve ihtiyaç duydukları tüm düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

31 ARALIK 2022 TARİHİ ESAS ALINDI

31 Aralık 2022 tarihini esas aldıklarını bildiren Elitaş, kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında olan alacaklar, inceleme ve tarhiyat işlemleri devam eden alacaklar, pişmanlıkla ve kendiliğinden yapılacak beyanlar üzerine ödenecek alacaklar şeklinde tahsilat yapılabileceğini anlattı. Elitaş, kesinleşmiş alacaklarda borç asıllarından vazgeçilmediğini, gecikme zammı, faiz, ceza gibi adlarla uygulanan feri alacakların yurt içi ÜFE oranında güncelleneceğini bildirdi.

Elitaş, 1 Kasım 2016'ya kadar TÜİK tarafından açıklanan yurt içi ÜFE oranlarına göre hareket edileceğini, bu tarihten sonra yurt içi ÜFE'yi aylık 0,75 olarak değerlendireceklerini aktardı.

Hesaplama bu şekilde yapıldıktan sonra borç asıllarının tamamı ile yurt içi ÜFE tutarının, usulsüzlük cezalarının ve SGK tarafından kesilen idari para cezaların yüzde 50'sinin ödeneceğini dile getiren Elitaş, "Bunun karşılığında gecikme zammı, gecikme faizi gibi feri alacaklar, kalan cezalar ve vergiler için kesilmiş vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor." diye konuştu.

Elitaş, teklifte matrah artırımıyla ilgili mükelleflere, 2018-2021'e ait gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrahlarını, stopaj vergilerini, katma değer vergilerini, asgari tutarlarından az olmamak kaydıyla artırmaları, belirli bir oranda vergi ödemeleri ve artırımda bulundukları yıllar ve vergi türleriyle sınırlı olmak şartıyla düzenleme yapılacağını kaydetti.

Matrah artırımı kapsamında hesaplanan vergilerin peşin veya 12 ay taksitle ödenebileceğini, peşin ödenmesi halinde vergi aslından yüzde 10 indirim geçekleşeceğini bildiren Elitaş, önceden olduğu gibi defter, kayıt ve belgeleri yok ederek tahribat yapanların, sahta belge düzenleyenlerin, akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili düzenlemelere tabi olanların, uyuşturucu madde fiilini yapanların ve hüküm giyenlerin, milli güvenliğe karşı işlenen suçlar nedeniyle haklarında kovuşturma ve soruşturma yapılması talep edilenlerin bundan yararlanamayacağını söyledi.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Elitaş, ödemelerin nasıl yapılacağını ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırma tutarlarını peşin veya taksitle ödeyebilecek. İlk taksit ödemeleri Mayıs ayında yapılacak. Bu teklifle vatandaşların uzun süreli taksit isteklerini de yerine getiriyoruz. 2021'deki yapılandırmada 36 ay, 18 taksit şeklindeydi. Şimdiki teklifte 48 ay, 4 yıl olarak, yani her ay ödeyebilme imkanı mevcut.

Ayrıca peşin ödemeleri de teşvik ediyoruz. Peşin ödeme halinde yurt içi ÜFE tutarında yüzde 90 oranında indirim yapıyoruz. İdari para cezalarının peşin ödenmesi halinde ise aslından yüzde 25 indirim yapılıyor. Yapılandırılan borçların taksitli ödenmek istenmesi halinde ilk taksitin süresi içinde ödenmesi şartı korunuyor. Yani yapılandırmadan faydalanmak isteyen, öncelikle mayıs ve haziran taksitlerini aksatmadan ödemek mecburiyetinde."

Elitaş, ilk defa yaptıkları düzenlemeye göre, vatandaşların vergi, ceza, faiz gibi 2 bin lirayı aşmayan borçlarını sileceklerini vurguladı.

SGK ve belediyeye olan borçlara da düzenleme yaptıklarını dile getiren Elitaş, teklifle bu yıl sonuna kadar TOKİ tarafından ihale edilen işlerde damga vergisi istisnası uygulaması getirileceğini söyledi.

EYT TEKLİFİ PERŞEMBE GÜNÜ GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, EYT ile ilgili kanun teklifinin perşembe günü komisyonda görüşüleceğinin gündeme gelmesi üzerine, komisyondaki grup sözcülerine, yarın uygun bir saatte kendi odasında bir ön bilgilendirmede bulunulabileceğini ifade etti.

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