Dev projede ilk adım atıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dörtyol Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi ihalesinin yapıldığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay'ın yanı sıra bölgenin de dört gözle beklediği Hatay-Dörtyol-Hassa Arası Otoyol ve Demir yolu Tüneli yapım işi ihalesinin yapıldığını ve ihaleyi en düşük teklif veren firmanın kazandığını açıkladı.
Bakan Uraloğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra bölgede en acil altyapı ihtiyaçlarından birisinin ulaşım olduğunu ve bu kapsamda Dörtyol-Hassa arası 20 kilometre uzunluğunda Amanos Dağları'nın altında 1 adet 20 kilometre demir yolu ve 2 adet 20şer kilometre otoyol tünelinin yapılmasının alternatif ulaşım altyapısı kurmak açışından önem arz ettiğini belirtti.
BÖLGEDE VAR OLAN BÜYÜK TİCARET HACMİNE ULAŞIM KOLAYLIĞI SAĞLANACAK
Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi, İskenderun Körfezini, Amanoslar ardındaki endüstriyel alanlara ve Gaziantep iline en kısa yoldan bağlayan bir otoyol ve karayolu projesidir. Ayrıca bu yapılacak tüneller ile İskenderun-Gaziantep, İskenderun Kahramanmaraş arasında ulaşım kısalacak ve bu bölgede var olan büyük ticaret hacmine ulaşım kolaylığı sağlayacaktır. dedi.
Proje hakkında bilgi veren Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi kapsamında 25 kilometrelik güzergahta, 1 adet demir yolu tünelinin uzunluğu 20 kilometre, 2x2 şeritli olacak olan 2 adet otoyol tünelinin uzunluğu ise 40 kilometredir. Proje kapsamında yapılacak olan tünelin 3 farklı tüpten oluşması ve tünel boylarının da 20şer kilometre olması planlanmıştır. Proje iki etaptan oluşacak olup, tünel yapımını kapsayan ilk etabı Hassa kavşağında sona erecektir. açıklamasında bulundu.
Karayolu bağlantısı için de bilgi veren Uraloğlu, "Toprakkale-İskenderun Otoyolundan ayrılarak Dörtyol kavşağından Amanos Dağları altından geçerek Hassa üzerinden Kırıkhan-Nurdağı arası var olan karayolu ile birleşecektir" dedi. Yapılacak olan Dörtyol-Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi ile ulaşımın İskenderun Körfezine yönelmesi sonucunda da Hatay ilinin, sanayi ve turizm alanlarında da gelişiminin hızlanacağını kaydeden Uraloğlu, "Bu proje ile halen Amanos Dağlarının kuzey ve güney ucundan sağlanan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ve Kahramanmaraş bağlantılı Doğu Anadolu Bölgesinin ulaşımı; Payas-Hassa arası olan ve Amanos Dağlarının orta bölümünden geçilerek karayolu ile ulaşım yolu mesafesinde önemli ölçüde kısalmalar sağlanacaktır. Aynı şekilde, Payas-Hassa-Yolbaşı arasına yapılacak olan demir yolu hattı ile Hatay ve İskenderun, Gaziantep ve Hassa Lojistik Alanı ile daha kısa yoldan bağlanmış olacaktır. Projenin; Payas-Hassa hattı ayrı bir öneme sahip olup, hâlihazırda, Kahramanmaraş ve Gaziantepten gelen yüklerin ve yolcuların, Nurdağından sonra, otoyol yerine Nurdağı-Hassa-Payas yolunu takip etmeleri halinde, ulaşım mesafesi önemli ölçüde kısalacaktır." diye konuştu.
Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Projesinin gerçekleştirilmesi ile mevcut durumda 235 km olan Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergâhı 38,3 km, 77,3 km olan Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergâhı 15,27 kilometre, 121 km olan Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol (Payas) güzergâhı 20,60 külometre, 78,8 km olan Dörtyol-Kırıkhan-Hassa güzergâhı 53,4 kilometre, 84 km olan Payas-Fevzipaşa arasındaki demir yolu güzergâhı ise 29,6 km kısalarak güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşıma hizmet etmesi sağlanacaktır. ifadelerini kullandı.
PROJE İLE İSKENDERUNA OLAN KARAYOLU MESAFESİ CİDDİ ANLAMDA KISALACAK
Bakan Uraloğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin İskenderunda ihtiyaç duyduğu limanlara kavuşmasıyla birlikte yük trafiğinin Mersin yerine İskenderuna kayması bölgenin İskenderun ile olan mevcut karayolu bağlantısının da gözden geçirilmesi konusunu beraberinde getirdiğini ifade etti. Uraloğlu, "Dörtyol Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi çok büyük önem arz etmektedir. Bu proje sayesinde İskenderuna olan karayolu mesafesi ciddi anlamda kısalmış olacaktır" dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|18
|47
|2. Galatasaray
|18
|47
|3. Trabzonspor
|18
|33
|4. Beşiktaş
|19
|32
|5. Kayserispor
|18
|29
|6. Rizespor
|19
|29
|7. A.Demirspor
|18
|28
|8. Antalyaspor
|19
|28
|9. Kasımpasa
|19
|26
|10. Sivasspor
|18
|24
|11. Başakşehir
|19
|23
|12. Alanyaspor
|19
|22
|13. Ankaragücü
|19
|21
|14. Gaziantep FK
|18
|20
|15. Hatayspor
|18
|19
|16. Konyaspor
|18
|18
|17. Samsunspor
|18
|18
|18. Karagümrük
|18
|17
|19. Pendikspor
|19
|15
|20. İstanbulspor
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|42
|2. Kocaelispor
|17
|33
|3. Göztepe
|17
|32
|4. Sakaryaspor
|17
|32
|5. Bodrumspor
|17
|29
|6. Bandırmaspor
|17
|29
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Ümraniye
|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. Aston Villa
|20
|42
|3. M.City
|19
|40
|4. Arsenal
|20
|40
|5. Tottenham
|20
|39
|6. West Ham United
|20
|34
|7. Brighton
|20
|31
|8. M. United
|20
|31
|9. Newcastle
|20
|29
|10. Chelsea
|20
|28
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|20
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|20
|16
|18. Luton Town
|19
|15
|19. Burnley
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|48
|2. Girona
|19
|48
|3. Barcelona
|19
|41
|4. Athletic Bilbao
|19
|38
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|19
|32
|7. Real Betis
|19
|28
|8. Getafe
|19
|26
|9. Valencia
|19
|26
|10. Las Palmas
|19
|25
|11. Rayo Vallecano
|19
|23
|12. Osasuna
|19
|22
|13. Villarreal
|19
|19
|14. Mallorca
|19
|18
|15. Deportivo Alaves
|19
|17
|16. Sevilla
|19
|16
|17. Celta Vigo
|19
|16
|18. Cadiz
|19
|15
|19. Granada
|19
|11
|20. Almeria
|19
|5