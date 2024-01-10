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Dev projede ilk adım atıldı

GÜNDEM 10.01.2024, 18:35
Dev projede ilk adım atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dörtyol Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi ihalesinin yapıldığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay'ın yanı sıra bölgenin de dört gözle beklediği Hatay-Dörtyol-Hassa Arası Otoyol ve Demir yolu Tüneli yapım işi ihalesinin yapıldığını ve ihaleyi en düşük teklif veren firmanın kazandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra bölgede en acil altyapı ihtiyaçlarından birisinin ulaşım olduğunu ve bu kapsamda Dörtyol-Hassa arası 20 kilometre uzunluğunda Amanos Dağları'nın altında 1 adet 20 kilometre demir yolu ve 2 adet 20şer kilometre otoyol tünelinin yapılmasının alternatif ulaşım altyapısı kurmak açışından önem arz ettiğini belirtti.

BÖLGEDE VAR OLAN BÜYÜK TİCARET HACMİNE ULAŞIM KOLAYLIĞI SAĞLANACAK

Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi, İskenderun Körfezini, Amanoslar ardındaki endüstriyel alanlara ve Gaziantep iline en kısa yoldan bağlayan bir otoyol ve karayolu projesidir. Ayrıca bu yapılacak tüneller ile İskenderun-Gaziantep, İskenderun Kahramanmaraş arasında ulaşım kısalacak ve bu bölgede var olan büyük ticaret hacmine ulaşım kolaylığı sağlayacaktır. dedi.

Proje hakkında bilgi veren Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi kapsamında 25 kilometrelik güzergahta, 1 adet demir yolu tünelinin uzunluğu 20 kilometre, 2x2 şeritli olacak olan 2 adet otoyol tünelinin uzunluğu ise 40 kilometredir. Proje kapsamında yapılacak olan tünelin 3 farklı tüpten oluşması ve tünel boylarının da 20şer kilometre olması planlanmıştır. Proje iki etaptan oluşacak olup, tünel yapımını kapsayan ilk etabı Hassa kavşağında sona erecektir. açıklamasında bulundu.
 
Karayolu bağlantısı için de bilgi veren Uraloğlu, "Toprakkale-İskenderun Otoyolundan ayrılarak Dörtyol kavşağından Amanos Dağları altından geçerek Hassa üzerinden Kırıkhan-Nurdağı arası var olan karayolu ile birleşecektir" dedi. Yapılacak olan Dörtyol-Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi ile ulaşımın İskenderun Körfezine yönelmesi sonucunda da Hatay ilinin, sanayi ve turizm alanlarında da gelişiminin hızlanacağını kaydeden Uraloğlu, "Bu proje ile halen Amanos Dağlarının kuzey ve güney ucundan sağlanan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ve Kahramanmaraş bağlantılı Doğu Anadolu Bölgesinin ulaşımı; Payas-Hassa arası olan ve Amanos Dağlarının orta bölümünden geçilerek karayolu ile ulaşım yolu mesafesinde önemli ölçüde kısalmalar sağlanacaktır. Aynı şekilde, Payas-Hassa-Yolbaşı arasına yapılacak olan demir yolu hattı ile Hatay ve İskenderun, Gaziantep ve Hassa Lojistik Alanı ile daha kısa yoldan bağlanmış olacaktır. Projenin; Payas-Hassa hattı ayrı bir öneme sahip olup, hâlihazırda, Kahramanmaraş ve Gaziantepten gelen yüklerin ve yolcuların, Nurdağından sonra, otoyol yerine Nurdağı-Hassa-Payas yolunu takip etmeleri halinde, ulaşım mesafesi önemli ölçüde kısalacaktır." diye konuştu.

Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Projesinin gerçekleştirilmesi ile mevcut durumda 235 km olan Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergâhı 38,3 km, 77,3 km olan Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergâhı 15,27 kilometre, 121 km olan Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol (Payas) güzergâhı 20,60 külometre, 78,8 km olan Dörtyol-Kırıkhan-Hassa güzergâhı 53,4 kilometre, 84 km olan Payas-Fevzipaşa arasındaki demir yolu güzergâhı ise 29,6 km kısalarak güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşıma hizmet etmesi sağlanacaktır. ifadelerini kullandı.
  PROJE İLE İSKENDERUNA OLAN KARAYOLU MESAFESİ CİDDİ ANLAMDA KISALACAK

Bakan Uraloğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin İskenderunda ihtiyaç duyduğu limanlara kavuşmasıyla birlikte yük trafiğinin Mersin yerine İskenderuna kayması bölgenin İskenderun ile olan mevcut karayolu bağlantısının da gözden geçirilmesi konusunu beraberinde getirdiğini ifade etti. Uraloğlu, "Dörtyol Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi çok büyük önem arz etmektedir. Bu proje sayesinde İskenderuna olan karayolu mesafesi ciddi anlamda kısalmış olacaktır" dedi.

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