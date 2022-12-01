Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Karadeniz'de doğalgaz bulunan sahada boru serim işlemlerini tamamlayan dev gemi, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda İstanbul Boğazı'ndan emniyetli şekilde geçti.İSTANBUL (İGFA) - Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Filyos’tan Yunanistan’a seyir halindeki "CASTORONE" isimli 373 metre boyundaki boru döşeme gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda sağlandı.

Geminin geçişine 5 Kılavuz kaptan, NENE HATUN Gemisi ve KURTARMA-7-9-12 römorkörleri ile KEGM-5 ve 8 botları eşlik etti.

https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1598288337693200385