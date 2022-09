DEÜ’de hedef dünyada ilk 500

Dünya genelinde yükseköğretim kurumlarının başarılarını değerlendiren ve ölçümleyen Times Higher Education’nın (THE) Direktörü Lachyn Italmazova, DEÜ’ye konuk oldu.İZMİR (İGFA) - Dünya üniversitelerinin başarı sıralamasını etkileyen faktörler hakkında bilgilendirmede bulunulan toplantıda konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, uluslararası kuruluşların değerlendirmelerinde yükselişe geçen DEÜ’nün hedefinin dünyada ilk 500’e girmek olduğunun altını çizdi.

Uluslararası saygınlığını artırma yolunda çalışmalarını ve iş birliklerini sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ‘Dünyada ilk 500’ hedefi doğrultusunda, dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education’nın (THE) Direktörü Lachyn Italmazova’yı konuk etti. THE Direktörü Italmazova; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın yanı sıra birim yöneticileri ve akademisyenlerin de katıldığı “THE Dünya Üniversiteler ve Etki Sıralamları” (THE World University and Impact Rankings) başlıklı sunumunda, kuruluşun üniversiteleri sıralamada kullandığı yöntem ve kriterler hakkında bilgilendirmede bulundu. Italmazova, 11 ana başlığa ayrılan sunumda, kuruluşun dünden bugüne ortaya koyduğu çalışmalarla birlikte; 3 bin 500 üniversitenin verileri ışığında yapılan araştırma metrikleri, üniversitelerde öngörülen değişiklikler gibi konularda detaylı bilgiler verdi. Akademisyenlerin interaktif katılımıyla süren toplantıda, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.

DEÜ YÜKSELİŞTE

Köklü geçmişiyle dikkat çeken DEÜ’nün, uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan değerlendirmelerde yükselişe geçtiğini vurgulayan Rektör Hotar, Üniversitenin gelecek hedefinin dünyada ilk 500’e girmek olduğunun altını çizdi.

Uluslararası düzeyde bir kent üniversitesi olma yolunda güçlü ve emin adımlarla ilerlediklerini dile getiren Rektör Hotar, THE Etki Sıralaması’nda ilk 500’e girmenin DEÜ için bir saygınlık nişanı olacağını, Üniversitenin akademik ve bilimsel çalışmalarının küresel görünürlüğünü artıracağını ifade etti.

Hotar, her zaman bilim ve hizmet olan bir üniversite olduklarını belirtererek, "Bu anlamda birçok ilki ve yeniliği ülkemize, kentimize ve bilim dünyamıza kazandırmanın gururunu yaşıyor; ülkemizin ve Üniversitemizin uluslararası bilim dünyasındaki görünürlüğüne katkı sunan mensuplarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.