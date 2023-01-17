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DEÜ yerleşkesine 5 bin kişilik yeni yemekhane geliyor

GÜNDEM 17.01.2023, 09:16
DEÜ yerleşkesine 5 bin kişilik yeni yemekhane geliyor

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ), 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi içinde yükselecek olan yeni yemekhane binasının temeli törenle atıldı.İZMİR (İGFA) - DEÜ’nin Balçova’daki 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi içinde yükselecek olan yeni yemekhane binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Beton mikserinin butonuna basılarak ilk harcın temele döküldüğü törene; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, DEÜ akademik ve idari kadrosu ile öğrenciler katıldılar.

5 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin de yer aldığı Balçova’daki 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde öğrencilerin, akademik ve idari personelin hizmetine sunulması hedeflenen proje, 14 bin 480 metrekare alan üzerinde yükselecek.

Temel atma töreninde katılıcımlara hitaben konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün Balçova’daki yatırımları ile ilçeyi bir sağlık ekosistemine dönüştürdüğünün altını çizerek, “Bu durumun bir sonucu olarak ilçeye sağladığımız katma değerin ve faydanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin sağlık alanındaki markası olarak, bu alanda önemli yatırımlara ev sahipliği yapıyoruz. Yaklaşık 118 milyon lira maliyetle modern standartlardaki yemekhanemiz tamamlandığında, aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek” dedi.

900 günde tamamlanması beklenen projenin devletimizin desteği ile hayata geçtiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Hotar, "Ancak Aliağa’daki Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi gibi yapımı süren bazı projelerimiz için bağışçılarımıza destek çağrısını yenilemek istiyorum. Şimdiden projemizin hem güzel şehrimiz İzmir’e hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyor, katkıları için emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Törende konuşan Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta ise, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bölgeye sağladığı katma değere dikkati çekti.

Üniversitenin ilçedeki yatırımlarını birebir gözlemlediğini ifade eden Kaymakam Usta, "Üniversitenin bir yerleşkesinin de Balçova’da olması, ilçemiz adına çok büyük bir değer. Bu artı değerden dolayı son derece mutluyum. Tabii ki bunda Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın katkıları çok değerli. Çabalarından dolayı kendisine ve katkısı olanlara ilçem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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