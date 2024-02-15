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DEÜ'den sürdürülebilirliğe estetik katkı

GÜNDEM 15.02.2024, 11:31
DEÜ'den sürdürülebilirliğe estetik katkı

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) yürüttüğü Bilimsel Araştırma Projelerinden (BAP) birisi olan "Bölgesel Kültürel Mirasın Sürdürülebilir Faydalı Obje Tasarımı ve Üretimine Uygulanması" projesi kapsamında, İzmir’in kültürel değerlerini vurgulayıcı, fonksiyonel ve estetik bir yaklaşımla sürdürülebilir kolonya şişesi tasarımı ve üretimi yapılacak.

İZMİR (İGFA) - Sıfır Atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarındaki çalışma ve ödülleriyle Türkiye’nin zirvesinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir’in kültürel değerlerini de ön plana çıkaracak sürdürülebilirlik projesinin çalışmalarına devam ediyor. DEÜ’nün farklı alanlarda sürdürdüğü Bilimsel Araştırma Projelerinden (BAP) birisi olan "Bölgesel Kültürel Mirasın Sürdürülebilir Faydalı Obje Tasarımı ve Üretimine Uygulanması" projesi kapsamında, Türk kültürel değerlerinin bir parçası olan kolonyanın yenilikçi ve sürdürülebilir bir şişe tasarımı ile sunumuna yönelik çalışmalar yürütülüyor. Proje yürütücülüğünü DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna’nın yaptığı ve 24 araştırmacı akademisyenin yer aldığı projeyle, İzmir’in endemik bitkileri ve geri dönüştürülebilir yerel meyve işleme atıklarından elde edilecek ekstraktlar ile kolonya üretilmesi de hedefleniyor.

3 BİN ŞİŞE ÜRETİLECEK

Projeye yönelik gelişmeleri paylaşmak için DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret eden DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, araştırmacılardan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Anasanat Dalı’ndan Prof. Dr. Halil Yoleri ile DEÜ Efes Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü’nden Dr. Öğretim üyesi Tolga Akcan, çalışma kapsamında 3 bin adet şişenin üretilmesinin hedeflendiğini kaydettiler. Projeyle İzmir’in kültürel değerlerini vurgulamak, fonksiyonel ve estetik bir yaklaşımla sürdürülebilir kolonya şişesi tasarımı ve üretimini hedeflediklerini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Çevre dostu uygulamalarıyla dikkat çeken Üniversitemiz, bu alandaki girişimlerine bir yenisi ekledi. Patenti alınarak Üniversitemizin öz kaynaklarına yeni bir ürünle katkıda bulunmasını öngördüğümüz proje kapsamında, Türk kültürel değerlerinin bir parçası olan kolonyanın özgün bir şişe tasarımı ile sunulması ve meyve atıklarından elde edilecek ekstraktlar ile kolonya üretmeyi hedefliyoruz” dedi.

PROTOTİPLER İNCELENDİ

Kısa sürede tamamlanması öngörülen projenin Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Araştırma Üniversiteleri için belirlenen odak alanlardan olan “Çevre Bilimleri ve İklim Değişikliği” isimli gösterge ile de ilişkili olduğunu belirten Rektör Hotar, “Yapılacak literatür taraması ile geleneksel kolonya üretim ve tüketim alışkanlıkları incelenerek çevre dostu, yeniden doldurulabilir veya anı objesi olarak da değer görebilecek, hediyelik özelliği taşıyan niş bir ürün ambalajı oluşturmaya çalışacağız. Proje kapsamında, İzmir’in endemik bitkileri ve geri dönüştürülebilir yerel meyve işleme atıklarından elde edilecek ekstraktlar ile üretilecek kolonyaların ürün kimliğini yansıtan ambalajlar tasarlayacağız. Bunlar Güzel Sanatlar Fakültemiz tarafından yapılacak özgün tasarımlar olacak. İşte bu tasarımların prototiplerini inceleme şansı yakaladığımız ziyarette, hocalarımızla projemizin detaylarını da görüştük. Bu anlamlı çalışmadan dolayı hocalarımıza ve projede emeği geçen tüm araştırmacılarımıza teşekkür ediyoruz” ifadesinde bulundu.

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